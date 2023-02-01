حمدونة: سجون الاحتلال تشهد حالة غليان قد تصل لخطوات استراتيجية سلمية أو عنيقة

أكد الباحث المختص بقضايا الأسرى الأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة يوم الأربعاء، أن السجون تشهد حالة من الغليان والتصاعد في الخطوات النضالية التي قد تصل لخطوات استراتيجية سلمية كالإضراب المفتوح عن الطعام أو استراتيجية عنيفة قد تصل إلى المواجهة المباشرة في أعقاب حل التنظيمات في السجون وحرق الفرشات كما حدث في قسم الدامون لدى الأسيرات، أو بأساليب ووسائل نضال وصفتها الحركة الأسيرة بالجهوزية التامة لكل أشكال المواجهة.

و أوضح حمدونة في تصريح له أن كل خيارات الرد لدى الحركة الأسيرة ستكون مفتوحة رداً على جرائم إدارة مصلحة السجون المدعومة من أجهزة الأمن والوحدات الخاصة ووزارة الأمن الداخلي وعل رأسها اليميني " بن غفير " والحكومة الاسرائيلية المتطرفة.

وأضاف، أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لأقسى الظروف والانتهاكات منذ تولى الحكومة الاسرائيلية واعلان " بن غفير " بالتضييق على الأسرى من قلب سجن نفحة وما تبعه من مصادرة للحقوق بسحب الأجهزة الكهربائية من الغرف ، و القمع والاقتحامات و حملات التفتيش المتواصلة ، وسياسة العزل الانفرادي بشكل جماعي في ظروف حياتية صعبة وخطيرة للغاية، ومنع وإلغاء الزيارات ، والنقل المفاجئ الفردي والجماعي ، وأماكن الاعتقال التي تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية .

وشدد حمدونة،على أن إدارة السجون تجاوزت الخطوط الحمراء مع الأسرى, ولا سيما بالاعتداء على الأسيرات وعزلهن، وفى استمرار التهديدات وفي استخدام الوحدات الخاصة المدججة بالأسلحة وأسطوانات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ، ومصادرة الممتلكات ، وفرض العقوبات الجماعية ، وأكد أن الحركة الوطنية الأسيرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك الممارسات ، بل ستستخدم كل أدواتها النضالية السلمية والعنيفة لمواجهة السياسات العقابية باتجاههم .

ودعا حمدونة، الجهات الرسمية والأهلية لحماية الأسرى ومساندة برنامجهم النضالي على كل الصعد ، وبذل كافة الجهود لدعمهم والاعتراف بحقوقهم الإنسانية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة.