مصرع 3 أشخاص و اصابة 32 آخرين في مستشفى المطرية بالقاهرة

أعلنت وزارة الصحة المصرية مصرغ 3 أشخاص، و إصابة 32 آخرين، جراء حريق نشب بمشفى المطرية في القاهرة، اليوم الأربعاء، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة المصرية.

وقالت الوزارة في بيانها: "مصرع 3 أشخاص، وإصابة 32 آخرين جراء حريق نشب بمستشفى في القاهرة"، فيما أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن الحريق نشب في مشفى يُطلَق عليه "النور المحمدي".

وأفادت وزارة الصحة، بأنه "تم الدفع بـ 12سيارة إسعاف لموقع حريق نشب بقسم الأشعة داخل إحدى المستشفيات التابعة لإحدى الجمعيات الأهلية بالمطرية بمحافظة القاهرة".

و أضافت أن "الحصيلة الأولية للحادث تشير إلى إصابة 32 مواطنًا وثلاث حالات وفاة وجاري المتابعة".

وأشارت الوزارة إلى أن "الإصابات تراوحت بين حروق وكسور، واختناقات وجميع المصابين يتلقون الخدمة الطبية اللازمة في المستشفيات".

و لم تكشف الوزارة عن سبب الحريق الذي قالت وسائل إعلام محلية بأنه تم السيطرة عليه.

فيما أفاد بيان لمحافظة القاهرة التي وقع في نطاقها الحريق، بأن النيابة بدأت المعاينة لبيان أسباب الحريق.