الاحتلال ينقل الأسيرة شعبان من سجن الدامون إلى "تحقيق الجلمة"

أفادت مؤسسة مهجة القدس، مساء اليوم الأربعاء، بأن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسيرة ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان، من بلدة رمانة بمحافظة جنين، من سجن الدامون إلى تحقيق الجملة، بشكل تعسفي.

وأمس الثلاثاء، طالبت عائلة الأسيرة ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان شعبان (40 عاماً) من بلدة الجلمة جنوب جنين، الصليب الاحمر ومؤسسات الأسرى وحقوق الانسان، التحرك الفوري والسريع لمتابعة أوضاعها ، بعدما للقمع والعزل في سجن " الدامون ".

الجدير بالذكر أن الأسيرة ياسمين تعرضت للاعتقال الأول بتاريخ 3/11/2014 ، وقضت محكوميتها البالغة خمس سنوات، وأفرج عنها في عام 2019، علماً بأنها متزوجة وأم لأربعة أبناء.