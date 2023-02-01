السعودية تفوز رسميا بتنظيم كأس آسيا 2027

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء1/2/2023م، عن الدولة الفائرة بتنظيم كأس أسيا عام 2027م.

وقال الاتحاد في بيان صحفي عبر موقع "تويتر":" عقب اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري في المنامة، أن سعودية نالت رسميا شرف تنظيم كأس آسيا 2027".

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🇸🇦 Saudi Arabia will host the #AsianCup2027! ✅



Asia’s most prestigious tournament is set to be held in Saudi Arabia for the first-time ever! pic.twitter.com/trr7Kw6F9C — #AsianCup2023 (@afcasiancup) February 1, 2023

وستكون استضافة البطولة دفعة جديدة للكرة السعودية التي قدم منتخبها عروضا قوية في كأس العالم 2022، واستقطبت حديثا البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل إلى نادي النصر في صفقة تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليون يورو.

يذكر أن السعودية فازت بكأس آسيا ثلاث مرات من قبل لكن لم يسبق لها استضافة البطولة.