السعودية تفوز رسميا بتنظيم كأس آسيا 2027

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:15 م
01 فبراير 2023
السعودية تفوز رسميا بتنظيم كأس آسيا 2027
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء1/2/2023م، عن الدولة الفائرة بتنظيم كأس أسيا عام 2027م.

وقال الاتحاد في بيان صحفي عبر موقع "تويتر":" عقب اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري في المنامة، أن سعودية نالت رسميا شرف تنظيم كأس آسيا 2027".

وستكون استضافة البطولة دفعة جديدة للكرة السعودية التي قدم منتخبها عروضا قوية في كأس العالم 2022، واستقطبت حديثا البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل إلى نادي النصر في صفقة تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليون يورو.

يذكر أن السعودية فازت بكأس آسيا ثلاث مرات من قبل لكن لم يسبق لها استضافة البطولة.

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