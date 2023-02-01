موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر يناير/1/2023م

موعد رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر يناير/1/2023م، مع بداية كل شهر يبحث كافة موظفي السلطة الفلسطينية في رام الله وقطاع غزة، عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة لكل شهر، ففي هذا المرة تكون عمليات البحث شاملة محركات البحث عن موعد رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر يناير/1/2023م، وهو ما سنوضح لكم في هذه المقالة التي سنخصصها لكم متابعين الكرام والباحثين بشكل دائم على موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر يناير 2023م.

موعد صرف رواتب الموظفين رام الله

رواتب السلطة بالنسبة لموظفي القطاع غزة، عامل أساسي في مقاومة أمور حياتهم اليومية الصعبة التي يعيشها موظفي السلطة وسكان القطاع ككل، نتيجة الحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة منذ العام 2007، بعد سيطرة حركة حماس على القطاع آنذاك وحتي الحين، لهذا تكون رواتب السلطة محط بحث لمعرفة موعد صرف رواتب السلطة شهر يناير 2023.

موعد صرف رواتب السلطة لهذا الشهر

ويبلغ مجموع عدد موظفي السلطة في الضفة وغزة نحو (136) ألف موظف، من المثبتين، ويرتفع الرقم إلى (210) ألف مع إضافة المتقاعدين، والمخصصات الاجتماعية، ومخصصات الأسرى والمحررين، وذوي الشهداء.

وتشتكي السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة وكبيرة تعانيها جراء اقتطاع "إسرائيل" أموال المقاصة (الضرائب) منذ سنوات، لكن عودة الدعم الأوروبي مؤخرا ربما يساهم في تخفيف هذه الأزمة.

المتحدث باسم الاتحاد الاوروبى " شادى عثمان ": وفقًا لما وصلنا من معلومات , من المتوقع صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية بعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية



🇵🇸#فريق_مجاهدون🇵🇸

🇵🇸#عاجل 🇵🇸

🇵🇸#صَدَحَ_الإخبارية🇵🇸 — 🇵🇸 منصة صَدَحَ الإخبارية || SADAH NEWS 🇵🇸 (@amushtaha28) February 1, 2023

موعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية

والشهر الماضي، صرف وزارة المالية في رام الله رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر 12-2022، بنسبة 80% وبحد أدنى 2000شيكل، اضافة الى ذلك سيتم سداد 5 % من مبلغ مستحقات الرواتب القائمة حتى تاريخ 31/12/2022

وأكدت الوزارة أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

موعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر يناير2023

وحول موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية شهر يناير2023، بينت مصادر صحفية نقلاً عن مسؤول في وزارة مالية في رام الله ، أن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية من المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد صرف الرواتب يوم الأحد المقبل 5/1/2023م.

ورجح المصدر أن يتم صرف الرواتب وفقاً لإعلان الوزارة يوم الثلاثاء أو الأربعاء، مبيناً أن نسبة الصرف حتي اللحظة لم يتم الاتفاق عليها نظراً للظروف المالية التي تمر بها السلطة اثر اقتطاع جزء من أموال المقاصة.

وتوقع المصدر أن تكون نسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر يناير 2023، تختلف عن الشهر الماضي، وقد تصل لحد ادني 1850شيكل ونسبة صرف 80%.

موعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية

والشهر الماضي، أعلن ما يسمي "الكابينت الإسرائيلي"، فرض عقوبات على السلطة الوطنية الفلسطينية.

وبحسب موقع (0404) الإسرائيلي، فإن (كابينت) وافق على فرض سلسلة عقوبات على السلطة الفلسطينية بما فيها اقتطاع حوالي 139 مليون شيكل من أموال السلطة لصالح عائلات المستوطنين "عائلات قتلى العمليات".

كما ووافق على البدء الفوري بسحب ما يوازي مدفوعات السلطة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وأيضًا تجميد مخططات البناء في المناطق التابعة للسلطة.

وأفاد الموقع الإسرائيلي بأن العقوبات جاءت في أعقاب توجه السلطة الفلسطينية إلى المحاكم الدولية، والطلب ببحث ماهية احتلال إسرائيل لأراضي فلسطين.