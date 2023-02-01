الجهاد الإسلامي: استهداف عوائل الشهداء انحراف خطير في سلوك أجهزة السلطة

استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إقدام أجهزة أمن السلطة على استهداف عوائل الشهداء والأسرى في محافظة جنين، ومواصلة الاعتقال السياسي بحق أبناء وكوادر الحركة على امتداد الضفة الباسلة.

وأكدت الحركة، في بيان صحفي، وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن ما قامت به عناصر جهاز المخابرات العامة في محافظة جنين، من استدعاء عوائل الشهداء، والتي كان اَخرها استدعاء الحاج محمد طوالبة والد الشهيد المجاهد خليل طوالبة من مخيم جنين، يُعد انحرافاً خطيراً في سلوكها تجاه ذوي الشهداء وعوائلهم الكريمة.

وطالبت الجهاد الاسلامي، أجهزة السلطة بالتوقف فوراً عن سياسة الاستدعاء والتضييق على عوائل الشهداء الكريمة بما لها من مكانة في وجدان شعبنا، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

كما دعت السلطة لوقف سياسة الاعتقال السياسي المشؤومة، في ظل تصاعد جرائم الاحتلال بحق شعبنا وأهلنا ومقدساتنا.

