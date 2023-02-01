"ريال مدريد" يضع بوكيتينو بديلاً لـ"أنشيلوتي"

قالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الأربعاء1/2/203م "إن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع بوكيتينو، حال فشل أنشيلوتي في حصد بطولات هذا الموسم".

وبحسب الصحيفة الاسبانية، أن بوكيتينو الذي رحل عن تدريب باريس سان جيرمان في 5 يوليو/ تموز من العام الماضي، تلقى الكثير من العروض، لكنه فضل الانتظار على أمل أن يجد فريقا كبيرا للعمل فيه، سواء ريال مدريد أو أحد كبار البريميرليج.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بوكيتينو ليس المرشح الوحيد لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد، وإنما أيضا الألماني توماس توخيل، المدير الفني السابق لتشيلسي.

ويستعد ريال مدريد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، ومن بعدها مواجهة برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويشار إلى أن أنشيلوتي مع ريال مدريد خسر لقب السوبر الإسباني لصالح برشلونة، كما يبتعد بفارق 5 نقاط عن صدارة الليجا.