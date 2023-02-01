فيديو- تفاصيل تحدي قعّيد المجد مع أليكس الألباني على التيك توك

تفاصيل تحدي قعّيد المجد المشهور السعودي على التيك توك مع أليكس الألباني اليوم ، حيث تفاعل الآلاف من المتابعين والأشخاص عبر حساباتهم الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد على تويتر والفيسبوك على هذا التحدي فيما يبحث أخرون عبر جوجل الشهير لمعرفة ما حدث في هذا الموضوع التي بات أكثر رواجًا وقد قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة .

وتوضح هذه المقالة التفاصيل الكاملة بخصوص تحدي قعيد المجد المشهور السعودي على منصة التيك توك ، كما وارفقنا بين ايديكم صوراً ومقاطع فيديو عن ذلك ، كما ونقلنا جزء من تفاعل الجمهور عبر تويتر في ثنايا هذه السطور وكل ما عليكم المواصلة في القراءة للوصول إلى النهاية .

تفاصيل تحدي قعّيد المجد مع أليكس الألباني على التيك توك

وعن تفاصيل تحديث المشهور السعودي قعيد المجد مع أليكس الألباني على منصة التيك توك وهي على النحو التالي: "أكتسح الأول منافسه بجولة تحد واحدة نال فيها نحو 39 مليون نقطة مقابل نحو 22 مليون نقطه لمنافسه في التحدي الذي تابعه الملايين من حول العالم" وقد اشعل هذا التحدي مواقع التواصل الاجتماعي.

تحدي قعّيد المجد اليوم

وحصل تكهنات بين المتداولين حول قيمة ما حصله قعيد المجد مقابل هذا الدعم الهائل الذي ناله خلال التحدي.

وتأتي هذه التكهنات ، على اعتبار حسابات النقاط على منصة تيك توك صينية المنشأ وما يجنيه الشخص كلما ارتفعت نقاطه خلال التحديات.

تحدي قعّيد المجد مع أليكس الألباني

وعلق سهام : "أفضل مشهور مر على تاريخ التيك توك قعيد المجد ملك التحديات صاحب القلب الابيض من نجاج الى نجاح ياملك".

خالد علق على تحدي قعّيد المجد مع أليكس الألباني : " شهرة قعيد ما كانت بس بالسعودية أو الخليج معروف على مستوى الشرق الأوسط حتى لو ما كانوا متابعيه بس يعرفون من هو قعيد، في هالعمر و في هالفترة البسيطة اسمه انعرف أكثر من مشاهير لهم سنين بالشهرة ولا قدروا عالي قدر عليه هو".

لانا علق : "حبيت كلام فيصل وناصر لقعيد جد الله يثبته ، من ترك شيء لله عوضه خيرا منه صحيح مو اي احد يقدر يترك ذنب او يجاهد نفسه ، اكيد ربي يحبه ورده له الحمد لله يشوف العوض قدام بأذن الله وكل شيء جديد يبي له تعود تصير الأمور طيبة مسألة وقت الله يصلحنا يهدينا جميعا".

ياعمر عمرررري أنااااا الأيدين وااااي ياربي تحفظه وتصلحه 😭🤍

هذا هو معنى تسخير رب العالمين للقلب الطيب وصاحب النيه الطيبه جميع الخلق🤍👌🏻

نظفوا نواياكم وأبشروا بكل الخير 👑🤍@y3050_ @maithana9er #قعيد_المجد #كلنا_قعيد_المجد #كلنا_قعيد pic.twitter.com/U7BWs7voQY — ليال العنزي🇰🇼 منار❣️ (@layalalanezi) January 31, 2023

عدي علق : اللي عرفته عن البرنامج انه بث طقطقه متبادلة عند ربعنا يعني ضحك ، ونقاش مذاهب وسياسه عند دول الجوار .فالمتابع متفرج ؛ لكن اللي ماني فاهمته بالقستات إيش يقدّم المتسابق ! التحدي بين طرفين على ايش ! المتابع ليش يكون الجهة اللي توفر الجائزة! أنت يا للي دفعت ايش اخذت !".

سلمى علقت على تحدي قعّيد المجد مع أليكس الألباني : "والله ولا برنامج واقعي ولا اي مشهور ولا قناه وصلت للي وصل له الصورة بألف كلمه الف شعور".