اعتماد الدرجات العلمية لطلبة فلسطينيي الداخل مهددة بسبب مقترح ديختر!

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" ، ان وزير الزراعة آفي ديختر قدم مقترحاً لمجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر "الكابينيت للمصادقة عليه ويتم بموجبه وقف الاعتراف بالدرجات الأكاديمية التي يحصل عليها فلسطينيون من الداخل المحتل في المؤسسات التعليمية الفلسطينية"، وسيتم مناقشته .

ديختر يروج للمقترح لـ"إضعاف العلاقة بين الفلسطينيين بالضفة الغربية، وفلسطينيي الداخل".

وأشارت القناة إلى أن القائمين على الاقتراح يرون أن "المناهج التي تدرسها الجامعات الفلسطينية تبث الروح الوطنية، وهذا ينعكس على طلابها الذين ينقلون هذه الأفكار لطلابهم بعد تخرجهم وعملهم في المؤسسات التعليمية المختلفة"، وفق زعمهم.

ويشار الى الطلاب الفلسطينيين في الداخل المحتل يدرسون في الجامعات الخارجية بما فيها جامعات الضفة بسبب التقييدات التي يواجهونها عند الالتحاق بالجامعات العبرية لدراسة بعض المواضيع "كالطب والخدمة الاجتماعية، والطب المساند".