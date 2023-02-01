بالفيديو أريحا محاصرة للــــيوم الخامس

تواصل قوات الاحتلال لليوم الخامس على التوالي، فرض حصار خانق على مدينة أريحا ، وتتواجد قواته بكثافة على مدخلي أريحا الشمالي والجنوبي، وعلى الطرق "الالتفافية" في محيط أريحا ، عقب عملية إطلاق نار استهدفت مطعما على مفرق "ألموغ" جنوب أريحا

وبينت المصادر اليوم الأربعاء 1/2/2023 أن عمليات تفتيش تجري للمركبات الخارجة من المدينة وتدقق في بطاقات ركابها، في الوقت الذي تحلق فيه طائرة مسيّرة للاحتلال في سماء مخيم عقبة جبر المجاور.

قوات الاحتلال أغلقت الأحد الماضي، شارع القدس المؤدي إلى مدخل أريحا الجنوبي أمام المواطنين، كما أغلقت المدخل الشمالي واحتجزت عشرات المركبات لساعات عند مداخل المدينة.

مسؤول عسكري "إسرائيلي" قال أن عملية أريحا كانت من الممكن أن تنتهي بطريقة تذهل المنطقة بأكملها، لولا تعطل سلاح المنفذ.

وكانت عملية إطلاق نار استهدفت مطعما على مفرق "ألموغ" جنوب أريحا، حيث وصل منفذ العملية إلى المطعم وأطلق رصاصة واحدة بسبب خلل في السلاح، ثم لاذ بالفرار من المكان، ولا تزال قوات الاحتلال تلاحقه.