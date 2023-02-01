شرطة الاحتلال تقتحم منزل المحررين كريم وماهر يونس في الداخل المحتل

اقتحمت شرطة الاحتلال الاسرائيلية اليوم الأربعاء، منزلي الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس وعبثت بمحتوياتهما في بلدتي عرعرة وعارة، بالداخل المحتل .

وبدأت شرطة الاحتلال اقتحام منزل الأسير المحرر كريم يونس الذي تواجد خارج البلدة، ووصل وصل إلى المكان بعد استدعائه من قبل الشرطة ، ثم داهمت قوات أخرى منزل الأسير المحرر ماهر يونس في عرعرة.

ويعتبر هذا هو الاقتحام الثاني لمنزل كريم يونس في غضون أسبوع، وفي المرة السابقة اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية المنزل واقتادت زوجة شقيقه وقريب آخر له للتحقيق، في حين استدعت شرطة الإحتلال الأسير المحرر ماهر يونس، وشقيقه نادر يونس للتحقيق .

ويشار الى ان الأسيران كريم وماهر يونس تحررا من سجون الاحتلال قبل شهر بعدما أن أمضيا 40 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي.