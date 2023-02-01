هذه الأطعمة قد تسبب السرطان للنساء !

ربطت دراسة طبية بين بعض الأطعمة المعالجة كالحساء الجاهز والصلصات والبيتزا المجمدة والوجبات الجاهزة، بالإضافة إلى النقانق والبطاطس المقلية والمشروبات الغازية والبسكويت الذي يتم شراؤه من المتجر والكعك والحلويات والآيس كريم وغيرها الكثير"، وبين ارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان وخصوصا النوع الذي يصيب المبيض لدى النساء .

وبينت الدارسة ان أجسامنا لا تتفاعل بالطريقة نفسها مع هذه المكونات والإضافات فائقة المعالجة مثلما تتفاعل مع الأطعمة الطازجة والمغذية التي تتم معالجتها بشكل محدود".

بحثت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة "إي كلينيكال ميديسن" الطبية، العلاقة بين تناول الأطعمة فائقة المعالجة و34 نوعا مختلفا من السرطان خلال فترة 10 سنوات.

وجدت الدراسة أن كمية الأطعمة فائقة المعالجة التي استهلكها الأشخاص في الدراسة تراوحت بين 9.1 إلى 41.4 في المئة من نظامهم الغذائي.

تمت مقارنة أنماط الأكل مع السجلات الطبية التي تضمنت التشخيصات والوفيات الناجمة عن السرطان.

ويحتل سرطان المبيض المرتبة الخامسة من حيث أنواع السرطانات المسببة للوفيات بين النساء، وفق جمعية السرطان الأميركية.

كذلك وجدت الدراسة أن الوفيات بسبب السرطان زادت أيضا، فمقابل كل زيادة إضافية بنسبة 10 في المئة باستهلاك الأغذية فائقة المعالجة، زادت مخاطر الوفاة من أي سرطان بنسبة 6 في المئة، في حين ارتفعت مخاطر الوفاة بسرطان المبيض بنسبة 30 في المئة.