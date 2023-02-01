كيف أغلق النقط تعاملات الشهر الأول من عام 2023 ؟

أغلقت أسعار النفط تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع، لكنها سجلت ثالث تراجع شهري على التوالي في يناير 2023، حيث زادت العقود الآجلة لخام "برنت بنسبة 1.1% وبلغت عند التسوية 85.46 دولار للبرميل، لكنها حققت خسارة شهرية تبلغ 0.5%.

وصعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.3% وسجلت عند التسوية 78.87 دولار للبرميل، لكن الخام سجل في شهر يناير الماضي ككل انخفاضا بنسبة 1.7%.

واليوم تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت"، بحلول الساعة 11:30 بتوقيت موسكو، عند 85.70 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.2% عن سعر الجلسة السابقة.