حقيقة انتشار مخدرات الفراولة  في مدارس الأردن ..تعرف عليها وأضرارها؟

انتشر منذ الأمس معلومات بشأن انتشار مخدرات الفراولة في مدارس المملكة الاردنية الا ان الرد من الاجهزة الامنية جاء سريعاً ، متوعداً بملاحقة من يعمل على نشر شائعة انتشار مخدرات "الفراولة"

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن "هناك من يقوم بإعادة نشر إشاعة انتشار مخدرات الفراولة في المدارس وهي إشاعة كاذبة جرى نفيها عديد المرات".

وأكد أنه "ستتم ملاحقة كل من يقوم بنشرها أو يقوم بنشر مثل تلك الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة".

ما هي مخدرات الفراولة

هي حبوب مسكن قوي للآلام ويستخدم بعد إجراء العمليات الجراحية لتسكين آلام الجسم.

وانتشرت تلك الحبوب بين المدمنين متوفر بتركيزيين الأولي بتركيز 220 ملجم وتسمي حبوب الفراولة والأخرى بتركيز 225 وتسمي تفاح وهي من ضمن الإفيونات المصنعة والتي منع صرفها من الصيدليات بدون وصفه طبية فهو من الأدوية التي تخضع للرقابة لاحتوائه على مادة فعالة تسبب الإدمان

سبب تناول حبوب الفراولة المخدرة

انتشرت تلك الحبوب بين الشباب لقدرتها الكبيرة على تسكين آلام الجسم وامتداد مفعولها , ويتناولها أصحاب المهن الشاقة حتى لا يشعروا بالمجهود والتعب وللاستمرار في العمل لمدة أطول , وبمجر انتهاء فاعليه العقار يسعي متعاطي الحبوب إلى تناول جرعة زائدة للاستمرار فقد اعتاد جسده على التخدير ولا يستطيع تحمل الآلام , كما يستخدم للبقاء متيقظا وتحفيز الجهاز العصبي لمدة طويلة فلا ينام لمدة تصل ليومين .

أضرار مخدرات الفراولة

تحول الشاب إلى رجل مسن لا يقدر على فعل شي ولا يتحمل الآلام ولا يستطيع القيام بأي مجهود بدني أو ذهني .

يصيب متناول الحبوب بالخرف والتهيؤات وخلل في التصرف والتفكير .

اضطرابات سلوكية وعصبية وقد يسبب الأذى لمن حوله .

يدمر خلايا الكبد .

هبوط في ضغط الدم ونبضات القلب .

الضعف الجنسي .

خلل في كيمياء المخ .

تلف الجهاز العصبي المركزي .

الإصابة بفشل كلوي وتليف بالكبد .