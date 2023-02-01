منخفض جوي يخالف التوقعات في غزة.. وراصد لـمراسلنا: منخفض السبت من نصيب القطاع

توقع الراصد الجوي سامر اشتية، اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 حالة طقس فلسطين بدءًا من اليوم وحتى منتصف الأسبوع المقبل، كما تحدث عن موعد المنخفض الجديد الذي سيضرب المنطقة.

وأوضح اشتية في مقابلة خاصة بـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ المناطق الشمالية والوسطى كانتا الأكثر تأثراً بالمنخفض الجوي الحالي، بينما كان نصيب قطاع غزة أقل من حيث هطول كميات الأمطار، منوهاً إلى أنّ نسبة الأمطار التي هطلت منذ بدء الشتاء لم تتجاوز الـ 30% مقارنة بالعام الماضي.

وأشار الراصد، أّن الأراضي الفلسطينية تبقى تحت تأثير المنخفض الجوي، وتبقى الأجواء باردة إلى شديدة البرودة خاصة في المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطاراً غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وبالبَرَد أحياناً فوق مختلف المناطق، خاصة الشمالية والوسطى، فيما تهب رياح جنوبية غربية، إلى غربية نشطة السرعة مع هبات تصل سرعتها ما بين 70-80 كم في الساعة، بينما يكون البحر مائجاً.

أما يوم غدٍ الخميس، قال الراصد: يبدأ المنخفض بالانحسار تدريجياً، وتبقى الأمطار محلية متفرقة تسقط بين الحين والآخر على مختلف المناطق بما فيها وسط وجنوب قطاع غزة، والنقب أيضاً، مع أجواء باردة إلى شديدة البرودة خاصة في المرتفعات الجبلية.

وتوقع الراصد اشتية، أن يكون الجو يوم الجمعة الجو بارداً إلى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، مع احتمالية هطول زخات من الأمطار المحلية فوق بعض المناطق، بينما تهب رياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة تكون معتدلة السرعة، السرعة، بينما يكون موج البحر متوسط إلى خفيف.

و"تتأثر فلسطين بمنخفض جوي جديد يوم السبت المقبل، مصحوب بكتلة هوائية باردة، وتسقط الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد في بعض الأحيان على مختلف المناطق، بينما تكون فرصة قطاع غزة من المنخفض القادم ليلة الاثنين المقبل، أفضل من المناطق الوسطى والشمالية"، وفق الراصد اشتية، "والله تعالى أعلى وأعلم".

وتتأثر فلسطين منذ أمس بمنخفض جوي ماطر، لكّن وفق الأرصاد الجوية فإن هناك استراحة مطرية تستمر لبعض الوقت في المناطق الشمالية التي شهدت نحو 15 ساعة متواصلة من الأمطار، مشيرة إلى أن الأجواء الماطرة ستعود لاحقاً وتصل إلى مناطق الوسط ووسط وجنوب الضفة وقطاع غزة وصولاً إلى شمال النقب- والله تعالى أعلى وأعلم.