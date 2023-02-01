طلب لبناني خلال اجتماع مفاجئ بالأمس بين اليونيفيل والاحتلال

عُقد اجتماع استثنائي أمس الثلاثاء ، لضباط كل من كل من قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) والجيش اللبناني والإسرائيلي في مقر القوة الأممية ببلدة رأس الناقورة جنوبي لبنان، حيث طالب الجيش اللبناني بإزالة شريط شائك أقامته إسرائيل في منطقة متنازع عليها عند حدود لبنان الجنوبية.

وشدد الجانب اللبناني خلال الاجتماع على ضرورة إزالة الشريط الشائك الذي وضعه الاحتلال الإسرائيلي حديثا في المنطقة التي يتحفظ فيها لبنان على الخط الأزرق في بلدة العديسة .

ودعا إلى "وجوب إزالة السياج الذي وضعه العدو على تلة رأس الناقورة شمال الخط الأزرق، كما الحائط الإسمنتي في المنطقة ذاتها بين لبنان وفلسطين المحتلة".

ويشار إلى أن الحدود الجنوبية شهدت الأسبوع الماضي , بعد مناوشات بعدما منع الجيش اللبناني جنودا إسرائيليين من استكمال أعمال حفر قرب السياج الحدودي في مستعمرة "المطلّة" مقابل منطقة كفركلا جنوبي لبنان.