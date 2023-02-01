سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 1-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، أكثر من سبعون ألفا من عمليات بحث الكترونية رصدها فريق فلسطين اليوم الإخبارية في ساعات الصباح وهذا الامر دفع الفريق على وضع أسعار الذهب في سوريا بجميع العيارات ، حيث نركز يوميا على نشر التحديثات على الأسعار حتى يطلع المواطن والتجار عليها ، حيث وصل عيار 21 ، أمس ، عند مستوى 136,325 ، وعن باقي التفاصيل فهي التالي:

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 1-2-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر الذهب في سوريا، عيار 24 ، وصل عند مستوى ، بيع 405,714 شراء 405,143

سعر الذهب في سوريا، عيار 22 وصل عند مستوى ، بيع 371,905 شراء 371,381

سعر الذهب في سوريا، عيار 21 وصل عند مستوى ، بيع 355,000 شراء 354,500

سعر الذهب في سوريا، عيار 18، وصل عند مستوى ، بيع 304,286 شراء 303,857

سعر الذهب في سوريا، عيار 14 وصل عند مستوى ، بيع 236,667 شراء 236,333

سعر الذهب في سوريا، عيار 12 وصل عند مستوى ، بيع 202,857 شراء 202,571

أما الاونصة فقد جاء سعرها عند بيع 12,617,714 شراء 12,599,943

أما الجنيه الذهب فقد سجل سعر بيع 2,840,000 شراء 2,836,000

أما الكيلو فقد سجل اليوم عند بيع 405,714,286 شراء 405,142,857



سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

ولقد وصل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 155,671 ليرة $61.96

سعر الذهب عيار 22 142,699 ليرة $56.80

اسعار الذهب عيار 21 136,215 ليرة $54.21

اسعار الذهب عيار 18 116,755 ليرة $46.47

سعر الذهب عيار 14 90,808 ليرة $36.14

سعر الذهب عيار 12 77,835 ليرة $30.98

اسعار أوقية الذهب 4,841,359 ليرة $1,927

اسعار جنيه الذهب 1,089,721 ليرة $433.72

اسعار كيلو الذهب 155,670,693 ليرة $61,958

سعر الذهب في سوريا اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18

ولقد جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

31 يناير 155,796 136,325 116,849 90,881 77,898

30 يناير 155,324 135,912 116,495 90,606 77,662

29 يناير 155,801 136,329 116,853 90,884 77,901

28 يناير 155,799 136,328 116,851 90,883 77,900

27 يناير 155,758 136,292 116,821 90,859 77,879

26 يناير 156,013 136,514 117,011 91,008 78,006

25 يناير 157,283 137,626 117,964 91,749 78,642

24 يناير 156,578 137,009 117,436 91,338 78,289

23 يناير 156,044 136,541 117,035 91,026 78,022

22 يناير 155,704 136,244 116,780 90,828 77,852

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 1-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .