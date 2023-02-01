سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 1-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:01 ص
01 فبراير 2023
سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 1-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية
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سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 1-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، أكثر من سبعون ألفا من عمليات بحث الكترونية رصدها فريق فلسطين اليوم الإخبارية في ساعات الصباح وهذا الامر دفع الفريق على وضع أسعار الذهب في سوريا بجميع العيارات ، حيث نركز يوميا على نشر التحديثات على الأسعار حتى يطلع المواطن والتجار عليها ، حيث وصل عيار 21 ، أمس ، عند مستوى 136,325 ، وعن باقي التفاصيل فهي التالي:

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 1-2-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة     سعر الذهب  بالليرة السورية

سعر الذهب في سوريا، عيار 24 ، وصل عند مستوى ، بيع 405,714 شراء 405,143

سعر الذهب في سوريا، عيار 22 وصل عند مستوى ، بيع 371,905 شراء 371,381

سعر الذهب في سوريا، عيار  21 وصل عند مستوى ، بيع 355,000 شراء 354,500

سعر الذهب في سوريا، عيار 18، وصل عند مستوى ، بيع 304,286 شراء 303,857

سعر الذهب في سوريا، عيار 14 وصل عند مستوى ، بيع 236,667 شراء 236,333

سعر الذهب في سوريا، عيار  12 وصل عند مستوى ، بيع 202,857 شراء 202,571

أما الاونصة فقد جاء سعرها عند بيع 12,617,714 شراء 12,599,943

أما الجنيه الذهب فقد سجل سعر بيع 2,840,000 شراء 2,836,000

أما الكيلو فقد سجل اليوم عند بيع 405,714,286 شراء 405,142,857

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 1-2-2023
سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

ولقد وصل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة     ليرة سورية           دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24          155,671 ليرة     $61.96

سعر الذهب عيار 22           142,699 ليرة     $56.80

اسعار الذهب عيار 21          136,215 ليرة     $54.21

اسعار الذهب عيار 18          116,755 ليرة     $46.47

سعر الذهب عيار 14           90,808 ليرة       $36.14

سعر الذهب عيار 12           77,835 ليرة       $30.98

اسعار أوقية الذهب  4,841,359 ليرة  $1,927

اسعار جنيه الذهب   1,089,721 ليرة  $433.72

اسعار كيلو الذهب   155,670,693 ليرة          $61,958

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 1-2-2023

سعر الذهب في سوريا اليوم للبيع والشراء 

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18

ولقد جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم       عيار 24  عيار 21  عيار 18  عيار 14  عيار 12

31 يناير  155,796           136,325           116,849           90,881 77,898

30 يناير  155,324           135,912           116,495           90,606 77,662

29 يناير  155,801           136,329           116,853           90,884 77,901

28 يناير  155,799           136,328           116,851           90,883 77,900

27 يناير  155,758           136,292           116,821           90,859 77,879

26 يناير  156,013           136,514           117,011           91,008 78,006

25 يناير  157,283           137,626           117,964           91,749 78,642

24 يناير  156,578           137,009           117,436           91,338 78,289

23 يناير  156,044           136,541           117,035           91,026 78,022

22 يناير  155,704           136,244           116,780           90,828 77,852

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 1-2-2023

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 1-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

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