سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-2-2023 - بكم النهارده

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:21 ص
01 فبراير 2023
سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-2-2023 - بكم النهارده
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سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء في الأسواق ، وشهد الأسعار يوم امس انخفاضا خلال التعاملات بالأسواق بالصاغة المصرية حيث وصل عيار 24 عند مستوى 1,872 جنيها ، وقد عمل فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن أسعار الذهب في مصر نتيجة لعمليات البحث الالكترونية التي تخطت أكثر من خمسين ألفا ومع الوصول إلى المساء يزداد الرقم  ونشير إلى أن وزن اونصة الذهب عيار 21 مقدار تبلغ 31.103 جرام فقط لا غير ، ولمعرفة الجديد يرجى منكم المواصلة في المتابعة للوصول إلى أخر سطر .

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-2-2023

سعر جرام الذهب في مصر اليوم عيار 24 عند مستوى بيع 1,943 شراء 1,966.

سعر جرام الذهب في مصر اليوم عيار 22عند مستوى بيع 1,781 شراء 1,802.

سعر جرام الذهب في مصر اليوم عيار 21 عند مستوى بيع 1,700 شراء 1,720.

سعر جرام الذهب في مصر اليوم عيار 18عند مستوى بيع 1,457 شراء 1,474.

سعر جرام الذهب في مصر اليوم عيار 14 عند مستوى بيع 1,133 شراء 1,147.

سعر جرام الذهب في مصر اليوم عيار 12عند مستوى بيع 971 شراء 983 .

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة    سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,943 شراء 1,966

عيار 22 بيع 1,781 شراء 1,802

عيار 21 بيع 1,700 شراء 1,720

عيار 18 بيع 1,457 شراء 1,474

عيار 14 بيع 1,133 شراء 1,147

عيار 12 بيع 971 شراء 983

الاونصة بيع 60,423 شراء 61,134

الجنيه الذهب       بيع 13,600 شراء 13,760

الكيلو    بيع 1,942,857 شراء 1,965,714

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-2-2023

سعر الذهب في مصر بكم النهارده

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري اليوم وهي :

الوحدة    جنيه مصرى       دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      1,870 جنيه       $61.96

سعر الذهب عيار 22       1,714 جنيه       $56.80

اسعار الذهب عيار 21      1,637 جنيه       $54.21

اسعار الذهب عيار 18      1,403 جنيه       $46.47

سعر الذهب عيار 14       1,091 جنيه       $36.14

سعر الذهب عيار 12       935.17 جنيه     $30.98

سعر الذهب عيار 9         701.38 جنيه     $23.23

اسعار أوقية الذهب 58,167 جنيه     $1,927

اسعار جنيه الذهب 13,093 جنيه     $433.72

اسعار كيلو الذهب 1,870,330 جنيه $61,958

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-2-2023

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

سعر الذهب في مصر اليوم عيار  18

كما وسجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي:

اليوم     عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

31 يناير 1,872   1,638   1,404   1,092   935.87

30 يناير 1,860   1,628   1,395   1,085   930.14

29 يناير 1,854   1,622   1,390   1,081   926.89

28 يناير 1,853   1,621   1,390   1,081   926.34

27 يناير 1,853   1,622   1,390   1,081   926.67

26 يناير 1,856   1,624   1,392   1,083   928.01

25 يناير 1,871   1,637   1,403   1,091   935.56

24 يناير 1,860   1,627   1,395   1,085   929.85

23 يناير 1,855   1,623   1,391   1,082   927.55

22 يناير 1,847   1,617   1,386   1,078   923.75

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-2-2023

في نهاية هذه المقالة التي شرحنا فيها التفاصيل التي تتحدث عن سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء في الأسواق نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

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