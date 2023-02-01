سعر مثقال الذهب في العراق اليوم الأربعاء 1-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، حالة من الاستقرار الملحوظ يطرأ على أسعار الذهب في العراق خلال الفترة في وقت سجل فيه سعر الدولار ارتفاعا أمام الدينار المحلي ما أحدث إرباكا عند التجار والمواطنين ، ولقد سجل عيار 21 في البلاد يوم أمس عند مستوى 79,231 وعيار 14 عند مستوى 52,819 ، وفي كل صباح يقوم فريق فلسطين اليوم الإخباري في كتابة مثل هذه المقالات التي نضع فيها مجمل أسعار المعدن الثمين أولا بأول كما هو الآن التي جاءت تفاصيلها على النحو الآتي :_

سعر غرام الذهب في العراق اليوم الأربعاء 1-2-2023

أسعار الذهب عيار 24عند مستوى90,270 دينار ما يعادل 61.97 دولار .

سعر الذهب عيار 22 عند مستوى 82,748 دينار ما يعادل 56.81 دولار .

أسعار الذهب عيار 21 عند مستوى 78,988 دينار ما يعادل 54.23 دولار.

اسعار الذهب عيار 18 عند مستوى 67,703 دينار ما يعادل 46.48 دولار .

سعر الذهب عيار 14عند مستوى 52,658 دينار ما يعادل 36.15 دولار .

سعر الذهب عيار 12عند مستوى 45,135 دينار ما يعادل 30.99 دولار .

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي على النحو التالي:

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكي

أسعار الذهب عيار 24 90,270 دينار $61.97

سعر الذهب عيار 22 82,748 دينار $56.81

أسعار الذهب عيار 21 78,988 دينار $54.23

أسعار الذهب عيار 18 67,703 دينار $46.48

سعر الذهب عيار 14 52,658 دينار $36.15

سعر الذهب عيار 12 45,135 دينار $30.99

أسعار أوقية الذهب 2,807,391 دينار $1,927

أسعار جنيه الذهب 631,904 دينار $433.81

أسعار كيلو الذهب 90,269,810 دينار $61,971

سعر الذهب في العراق اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب في العراق اليوم عيار 24

كما متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

31 يناير 90,547 79,231 67,911 52,819 45,274

30 يناير 90,249 78,970 67,688 52,646 45,125

29 يناير 90,549 79,232 67,913 52,820 45,274

28 يناير 90,549 79,232 67,913 52,820 45,274

27 يناير 494,191 432,427 370,649 288,280 247,095

26 يناير 90,725 79,386 68,045 52,923 45,362

25 يناير 91,238 79,835 68,430 53,223 45,619

24 يناير 91,000 79,627 68,251 53,083 45,500

23 يناير 90,521 79,208 67,892 52,804 45,260

22 يناير 90,436 79,133 67,828 52,754 45,218

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع سعر غرام الذهب في العراق اليوم الأربعاء 1-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .