قوات الاحتلال برفقة الجرافات تقتحم وادي الحمص بالقدس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:09 ص
01 فبراير 2023
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قوات الاحتلال برفقة الجرافات تقتحم وادي الحمص بالقدس 

يتبع..

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