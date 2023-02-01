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قوات الاحتلال برفقة الجرافات تقتحم وادي الحمص بالقدس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:09 ص
01 فبراير 2023
قوات الاحتلال برفقة الجرافات تقتحم وادي الحمص بالقدس
يتبع..
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