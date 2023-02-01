سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 1-2-2023 بالدينار الأردني ( بالفيديو )

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 1-2-2023 بالدينار الأردني في الأسواق ، وعلى محرك جوجل الشهير يسجل الآن أكثر من خمسة آلاف عملية بحث الكترونية من قبل التجار والمواطنين وغيرهم من المهتمين في هذا الامر في التعرف على أسعار الذهب في الأردن ونتيجة ذلك وكالعادة قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في نشر تلك الأسعار الجديدة ، وفي هذه المقدمة نشير إلى تقرير صحفي صادر عن وكالة رويترز يوم أمس ، أفاد بانخفاض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1925.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:37 بتوقيت غرينتش فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1940.5 دولار ، ونطلب من حضراتكم الان المتابعة في الوصول إلى أخر سطر وهو التالي:

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 1-2-2023

سعر غرام الذهب في الأردن عيار 24 عند مستوى 43.96 دينار أي ما يعادل 61.97 دولار.

سعر غرام الذهب في الأردن عيار 22 عند مستوى 40.30 دينار أي ما يعادل 56.81 دولار.

سعر غرام الذهب في الأردن عيار 21عند مستوى 38.47 دينار أي ما يعادل 54.23 دولار.

سعر غرام الذهب في الأردن عيار 18عند مستوى 32.97 دينار أي ما يعادل 46.48 دولار

سعر غرام الذهب في الأردن عيار 14 عند مستوى 25.64 دينار أي ما يعادل 36.15 دولار.

سعر الذهب عيار 12 عند مستوى 21.98 دينار أي ما يعادل 30.99 دولار .

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

كما وصل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي:

الوحدة دينار اردني دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 43.96 دينار $61.97

سعر الذهب عيار 22 40.30 دينار $56.81

اسعار الذهب عيار 21 38.47 دينار $54.23

اسعار الذهب عيار 18 32.97 دينار $46.48

سعر الذهب عيار 14 25.64 دينار $36.15

سعر الذهب عيار 12 21.98 دينار $30.99

اسعار أوقية الذهب 1,367 دينار $1,927

اسعار جنيه الذهب 307.74 دينار $433.81

اسعار كيلو الذهب 43,962 دينار $61,971

سعر الذهب في الاردن بالوكيل للشراء والبيع

سعر الذهب في الأردن اليوم 18

وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

31 يناير 44.00 38.50 33.00 25.66 22.00

30 يناير 43.85 38.37 32.89 25.58 21.92

29 يناير 43.98 38.49 32.99 25.66 21.99

28 يناير 43.98 38.49 32.99 25.66 21.99

27 يناير 43.97 38.48 32.98 25.65 21.99

26 يناير 44.04 38.54 33.03 25.69 22.02

25 يناير 44.41 38.86 33.31 25.91 22.21

24 يناير 44.20 38.68 33.15 25.78 22.10

23 يناير 44.05 38.55 33.04 25.70 22.03

22 يناير 43.96 38.46 32.97 25.64 21.98

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 1-2-2023 بالدينار الأردني في الأسواق نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .