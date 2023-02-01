سعر عيار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 1-2-2023 في الأسواق

سعر عيار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء الموافق 1-2-2023 ، وفي صبيحة هذا اليوم رأى فريق فلسطين اليوم الإخبارية ارتفاع عمليات بحث الكترونية على غوغل الشهير من جميع محافظات المملكة العربية وبسبب هذا الأمر أي الاهتمام عند التجار والمستهلكين دفع الفريق إلى كتابة المقالة التي من خلالها تتعرفون على ما هو جديد في سعر الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم بالأسواق .

كما وتأتي هذه المقالة التي عنوانها سعر غرام الذهب في السعودية اليوم عيار 21 و18 ضمن سلسلة مقالات عدة يعكف الفريق يوميا على نشرها ونعممها على كافة المنصات الرقمية لتعميم الفائدة ، وقبل ان نبدأ في التفاصيل نشير إلى أن عيار 21 وصل يوم أمس نحو 203.74 ريال وعن الجديد فهو التالي:

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 1-2-2023

سعر الذهب في السعودية عيار 24 وصل عند مستوى 232.58 ريال و61.97 دولار

سعر الذهب في السعودية 22 وصل عند مستوى213.20 ريال و56.81 دولار.

سعر الذهب في السعودية 21 وصل عند مستوى 203.52 ريال و54.23 دولار.

سعر الذهب في السعودية 18 وصل عند مستوى 174.44 ريال و46.48 دولار.

سعر الذهب في السعودية 14 وصل عند مستوى 135.68 ريال و36.15 دولار .

سعر الذهب في السعودية 12 عند مستوى 116.29 ريال و30.99 دولار.

سعر الذهب في السعودية اليوم عيار 21

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي على النحو التالي:

الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 232.58 ريال $61.97

سعر الذهب عيار 22 213.20 ريال $56.81

اسعار الذهب عيار 21 203.52 ريال $54.23

اسعار الذهب عيار 18 174.44 ريال $46.48

سعر الذهب عيار 14 135.68 ريال $36.15

سعر الذهب عيار 12 116.29 ريال $30.99

اسعار أوقية الذهب 7,233 ريال $1,927

اسعار جنيه الذهب 1,628 ريال $433.81

اسعار كيلو الذهب 232,585 ريال $61,971

سعر الذهب في السعودية اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 18

وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودي على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

31 يناير 232.84 203.74 174.64 135.83 116.42

30 يناير 232.25 203.22 174.19 135.48 116.12

29 يناير 232.78 203.69 174.59 135.79 116.39

28 يناير 232.76 203.67 174.57 135.78 116.38

27 يناير 233.02 203.90 174.77 135.93 116.51

26 يناير 233.19 204.05 174.90 136.03 116.60

25 يناير 234.61 205.29 175.96 136.86 117.30

24 يناير 234.08 204.83 175.56 136.55 117.04

23 يناير 232.62 203.55 174.47 135.70 116.31

22 يناير 232.78 203.69 174.59 135.79 116.39

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع التفاصيل التي تتحدث عن سعر عيار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء الموافق 1-2-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .