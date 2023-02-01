رصد سفن وطائرات صينية قرب جزيرة تايوان.. هل اقتربت الحرب؟

أفاد التقرير اليومي لوزارة الدفاع التايوانية، بأن قواتها المسلحة رصدت اقتراب 34 طائرة و9 سفن تابعة للصين من جزيرة تايوان

وخلال "الفترة من الساعة 06:00 يوم 31 يناير 2023 حتى 06:00 يوم 1 فبراير، تم رصد 34 طائرة و9 سفن تابعة للجيش الصيني.

ودخلت 20 طائرة صينية، منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة، بما في ذلك مقاتلتان من طراز "سو-30" وطائرتان من طراز "J-11" وأربع طائرات "J-10" وست طائرات "J-16" و"BZK-005" و"BZK-007" وطائرات مسيرة من طراز "Y – 8"، وطائرة "Y-8" المضادة للغواصات وطائرتا استطلاع إلكتروني "Y-8".

وخفض الجيش الصيني نشطه حول تايوان خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي استمرت من 21 إلى 27 يناير.

ونوه بيان صادر عن وزارة الدفاع في الجزيرة إلى أنه في 20 يناير، تم رصد 31 طائرة وأربع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي بالقرب من تايوان، وفي 21 يناير، تم رصد 14 طائرة وثلاث سفن، ثم في الأيام الستة من العام الجديد وفقًا للتقويم القمري، اقتربت 33 طائرة و22 سفينة من الجزيرة.