أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 1 فبراير- سعر الذهب بالريال السعودي

تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 1 فبراير 2023، مع انخفاض أسعار الذهب العالمية تحت ضغط ارتفاع الدولار ووصل سعر أوقية الذهب 1906 دولارات

أسعار الذهب في السعودية

ونسعى في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، لتقديم سعر الذهب في السعودية، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 1928 دولار

سعر الذهب اليوم الأربعاء في السعودية

أسعار جرام الذهب في السعودية

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 232.45 61.99

سعر جرام الذهب عيار 22 213.08 56.82

سعر جرام الذهب عيار 21 203.39 54.24

سعر جرام الذهب عيار 18 174.34 46.49

سعر جرام الذهب عيار 14 135.60 36.16

سعر أونصة الذهب بيع 7,230.00 1,928.00

سعر أونصة الذهب شراء 7,233.75 1,929.00

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 255.70 68.19

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 610.18 162.72

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,208.74 322.33

جنية الذهب 8ج عيار 21 1,952.58 520.69

جنية الذهب 8ج عيار 22 2,045.56 545.48

جنية الذهب 8ج عيار 24 2,231.52 595.07

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,389.59 637.22

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,746.64 1,265.77

سعر سبيكة الذهب أوقية 7,060.62 1,882.83

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,698.15 986.17

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 7,360.14 1,962.70

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 11,785.24 3,142.73

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 23,523.99 6,273.06

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,787.17 743.25

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 234,077.62 62,420.70

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 117,248.02 31,266.14

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في هبوط عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2023-02-01 232.45 213.08 203.39 174.34

2023-01-31 232.33 212.97 203.29 174.25

2023-01-30 232.33 212.97 203.29 174.25

2023-01-29 232.33 212.97 203.29 174.25

2023-01-28 232.69 213.30 203.61 174.52

2023-01-27 234.62 215.07 205.29 175.97

2023-01-26 233.54 214.07 204.34 175.15

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشرا

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 22 208.08 249.30

عيار 21 198.39 240.01

عيار 18 169.34 233.61