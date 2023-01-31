سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023- ارتفاع الدولار مقابل الليرة السورية

شهد سعر الدولار الأمريكي في سوريا مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، ارتفاعاً بشكل ملحوظ ، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، وبذلك تواصل الليرة السورية مسلسل الهبوط أمام الدولار.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 (السوق السوداء)

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأربعاء 1 فبراير في عموم المحافظات السورية، ليسجل سعر الدولار في سوق دمشق للشراء عند 6755 ليرة، مقابل سعر بيع عند 6825 ليرة للدولار الواحد.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب سعر صرف الليرة السورية وسعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق السوداء، فإن 100 دولار يُعادل 675,500 ليرة سورية اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023.

سعر اليورو في سوريا اليوم الأربعاء 1 فبراير

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية الأربعاء 1 فبراير عند 7323 ليرة للشراء، و 7404 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية الأربعاء 1 فبراير

جاء سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1802 ليرة للشراء، مقابل 1824 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 1 فبراير

سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1837 ليرة للشراء، مقابل 1859 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 1 فبراير

جاء سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 9532 ليرة للشراء، مقابل 9638 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الأربعاء 1 فبراير

جاء سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 223 ليرة للشراء، مقابل 227 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الأربعاء 1 فبراير

جاء سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم عند 357 ليرة سورية للشراء، و 363 ليرة سورية للبيع.