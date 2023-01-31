الدولار الأمريكي يصعد بشكل مفاجئ أمام الشيكل

استمر تراجع سعر صرف الشيكل مقابل الدولار الأمريكي واليورو، اليوم الثلاثاء 31/1/2023، وذلك على خلفية التخوفات من تأثيرات خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء على الاقتصاد الإسرائيلي.

وبلغ سعر الدولار مقابل الشيكل 3.45، بعد أن عاني من انخفاض شديد خلال الأيام الماضية.





وارتفع سعر صرف الدولار أمس الاثنين بنسبة 1.1%، وبلغ 3.476 شيكل، فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 1.15%، وبلغ 3.777 شيكل، كما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني بـ1%، وبلغ 4.3 شيكل.

يشار الى أن اسعار العملات متغيرة بحسب أسواق التداول العالمية، وأثر على الشيكل الاسرائيلي بشكل كبير عملية القدس التي نفذها شاب فلسطيني من مدينة القدس المحتلة.