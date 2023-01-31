انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1 فبراير 2023-سعر الذهب بالجنيه

شهد سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1 فبراير 2023، انخفاضاً نسبياً خلال التعاملات الصباحية، بالتناسب مع تراجع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1916 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1 فبراير 2023

ونسعى في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أن نقدم لكم سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1 فبراير 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالجنيه بيع وشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 1 فبراير نحو 1,943 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,966 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 1,781 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,802 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 1 فبراير في مصر نحو 1,700 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,720 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,457 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,474 جنيهاً مصرياً للشراء.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 (بيع) نحو 60,423 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر أونصة الذهب في مصر الأربعاء 1 فبراير (شراء) بحوالي 61,134 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1 فبراير (بيع) بحوالي 13,600 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1 فبراير (شراء) بحولي 13,760 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023

جاء سعر سبيكة الذهب (حجم 1 كيلو) اليوم الأربعاء في مصر نحو 1,942,857 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,965,714 جنيهاً مصرياً للشراء.

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.