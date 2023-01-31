إخطارات بطرد عدة عائلات من منازلها في الأغوار الشمالية

أخطرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء 31/1/2023، عدة عائلات من خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية بالطرد من خيامها، بحجة إجراء تدريبات عسكرية.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال وجهت إخطارات بالطرد يشمل سبع عائلات من الخربة، بهدف إجراء تدريبات في المنطقة لمدة عشرة أيام متفرقة تمتد بين تاريخي 5- 2- 2023 و1- 3- 2023.

وتتعرض العشرات من العائلات للطرد من مساكنها عدة مرات سنويا في مناطق الأغوار الشمالية بحجة التدريبات العسكرية.

وتعتبر هذه التدريبات خطراً على حياة المواطنين، بسبب مخلفات الذخائر التي يتركها الجنود، كما تتعرض مساحات واسعة من المحاصيل البعلية للمواطنين للتلف خلال فترة التدريبات.