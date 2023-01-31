"برشلونة" يوضح سبب تراجعه عن التعاقد مع سفيان أمرابط

قالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الثلاثاء31/1/2023م :" إن برشلونة تراجع عن التعاقد مع اللاعب المغربي سفيان أمرابط في الميركاتو الشتوي".

وبينت أن قرار برشلونة التراجع عن انضمام سفيان أمرابط في الميركاتو الشتوي أثر الشروط التي وضعها نادي فيورنتينا والتي وضع خيار الشراء للاعب في عرض الإعارة، والأمر الذي ترفضه برشلونة لعدم قدرة الفريق الاسباني على شراء اللاعب في الوقت الحالي نتيجة الأوضاع المالية التي يمر بها برشلونة.

وبالتزامن مع ذلك، نشر أمرابط على حسابه الشخصي على "إنستجرام"، مقولة للكاتب الأمريكي واين داير: "اذهب الآن، فالمستقبل لا أحد موعود به"، مثيراً الشكوك حول إمكانية انتقاله للعب ضمن فريق برشلونة قبل من ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.

يذكر أن سفيان أمرابط كان هدفا للعديد من الأندية الأوروبية، وفي مقدمتها ليفربول وأتلتيكو مدريد، بعد تألق اللاعب المغربي في مونديال قطر 2022.