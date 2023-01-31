مصر توقع أكبر صفقة اقتصادية في تاريخها مع روسيا

وقعَت مصر مع روسيا أكبر صفقة اقتصادية في تاريخها، تتمثل بـ إنشاء ورشة لصيانة وعمرة عربات القطارات الروسية بجميع أنواعها، استعداداً لإقامة مصنع لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر.

ووقع عن الجانب المصري الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، والروسي شركة ترانسماش هولدينغ إنترناشيونال إيه جي ( TMH International AG).

أكبر صفقة في تاريخ مصر

وستنشئ روسيا بموجب الاتفاق مصنع ضخم في مصر، في منطقة ورش أبو زعبل ضمن أكبر صفقة من نوعها في تاريخ مصر، واعلن وزير النقل المصري أن شركة ترانسماش ستقوم بإعداد التصميمات الخاصة لتنفيذ أعمال الصيانة بها بالاضافة الى توريد قطع الغيار لمدة 12 عام لكل عربة، كذلك تقديم الدعم الفني لمدة 12 عام بواسطة 20 خبير ونقل الخبرة للعمالة المصرية بما يمكنهم من تنفيذ الصيانات المطلوبة، كما تشمل الصفقة إجراء الصيانة اللازمة لصفقة 1350 عربة سكة حديد.

ويأتي الإعلان عن الاتفاقية بين الجانبين في ظل عقوبات وحصار غربي على روسيا وتهديد لدول العالم بعدم التعامل اقتصاديا مع الدولة الروسية التي تخوض حربها في اوكرانيا .

يذكر ان حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ 3.14 مليار دولار، بنسبة 2.1% من إجمالي التبادل التجاري المصري.

ووفق الاحصائيات فقد بلغت قيمة واردات مصر 2.75 مليار دولار، ووصلت الصادرات إلى 392 مليون دولار.