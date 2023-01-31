حماس: عملية زعترة رد على الانتهاكات بحق الأسرى

عقبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء 31/1/2023، على عملية الدهس البطولية على حاجز زعترة جنوب نابلس بالضفة المحتلة، والتي أدت لإصابة "إسرائيليين" بجروح.

وأكد الناطق باسم حركة حماس د.عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي، أن عملية الدهس البطولية على حاجز زعترة في نابلس تأتي في إطار عمليات المقاومة للرد على جرائم الاحتلال وعدوانه على مقدساتنا وشعبنا، وآخرها الإجراءات القمعية الوحشية بحق الأسرى.

واعتبر القانوع، أن هذه العملية البطولية تأتي بالتزامن مع اعتداءات الاحتلال على الأسرى وحالة الغضب في داخل السجون، لتؤكد على قدرة المقاومة على الرد وجاهزيتها للدفاع عن الأسرى وأنهم ليسوا وحدهم.

وأكد القانوع للأسرى الأبطال أن المقاومة ملتحمة معهم في معركتهم ضد السجان ولن تتخلى عن واجبها في الدفاع عنهم، وستبقى ماضية على عهدها في تحريرهم من سجون الاحتلال.