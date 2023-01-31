هل ستصبح أصابع الروبوتات قادرة على "الإحساس"؟

لاتزال الروبوتات تسيطر على عالم التكنولوجيا بقوة، وباتت عنصر أساسي في الحياة اليومية، فقد دخل بعضها ضمن العاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي المستودعات وحتى طهاة المطاعم. ومع تقدم المجال بشكل أكبر، يحرص الباحثون على جعل الروبوتات المستقبلية أكثر "إنسانية" من خلال فهم الشعور باللمس.

فيما يقول خبراء، أن الجيل القادم من الروبوتات سيحتوي على جلود حسية وعضلات وخلايا عصبية اصطناعية مطبوعة على مواد مرنة تسمح لها بالشعور، وفقًا لبيان صحفي نشرته جامعة دريسدن التقنية في ألمانيا الجمعة الماضي.

وتستخدم الشركات الناشئة الجديدة نتائج البحث الذي أجرته جامعتا دريسدن التقنية في ألمانيا، وأوكلاند في نيوزيلندا.

وقال الدكتور ماركوس هينك -رئيس مجموعة الأبحاث لأشباه الموصلات والأنظمة الدقيقة في جامعة دريسدن للتكنولوجيا والرئيس التنفيذي لشركة "باور أون"- إننا "نلاحظ اتجاهًا تصاعديًّا حادًا في الأتمتة في جميع مجالات الصناعة، وسنرى قريبًا المزيد من هذا في حياتنا اليومية".

ويتمنى فريق شركة "باور أون" زيادة مجالات تطبيق الروبوتات الصناعية بشكل كبير من خلال منتجها الأول، وهو الإصبع الحسي؛ إذ تم تصميم الأصبع كقابض آلي لإكمال المهام الدقيقة في العديد من المجالات.

والقابض عبارة عن أصبع مطبوع بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد ومصنوع من مواد مرنة، ويفتقر إلى المفاصل التقليدية، وله ملمس جلدي يكتشف كيفية الإمساك بالأشياء.