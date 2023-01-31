"الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم" يقرر تعليق الدوري الفلسطيني الممتاز لقطاع غزة

قررالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعليق دوري كرة القدم في قطاع غزة لدوري الدرجتين الممتازة والأولى لحساب هذا الأسبوع الـ18.

وأكد الاتحاد في بيان صحفي، أنه سيعقد اجتماعات مكثفة مع رؤساء الأندية والشرطة للحد من ظاهرة شغب الملاعب، التي انتشرت في الجولة الحالية.



وشهد لقاء شباب رفح واتحاد الشجاعية الذي أقيم على ملعب رفح وانتهى لصالح أصحاب الأرض نادي شباب رفح (2/1)، شغبا من الجمهور بعد انتهاء الوقت.



كما انسحب خدمات النصيرات من أمام نادي خدمات رفح متصدر الدوري، اعتراضا منه على احتساب الحكم ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، والنتيجة كانت تشير إلى تقدم خدمات رفح بهدفين نظيفين.



وأصدر الاتحاد تعليمات صارمة للحكام، بالتعامل بحزم مع الهتافات المسيئة في المدرجات، حتى لو اضطر لإنهاء اللقاء.