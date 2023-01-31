يديعوت: وزير المخابرات المصرية سيزور "تل أبيب" لهذا السبب

نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الثلاثاء 31/1/2023، أن وزير المخابرات المصرية عباس كامل سيزور "تل أبيب" لنقل مطالب الفلسطينيين لها لوقف التصعيد.

وأفادت تقارير عربية نقلتها صحيفة "يديعوت"، أن كامل سيزور "تل أبيب" لنقل مطالب الفلسطينيين لها لوقف التصعيد.

وكان عباس كامل التقى مع رئيس السلطة محمود عباس برفقة وزير المخابرات الأردنية ورئيس جهاز المخابرات الأردنية أحمد حسني.

ونقل رئيسا جهازي المخابرات رسالة دعم وتضامن كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والتأكيد على دعمهما لفلسطين وشعبها الشقيق والحرص على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توتراً عالياً حيث تتصاعد الانتهاكات الصهيونية بحق الفلسطينيين، فيما ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الحالي إلى 35 شهيداً.