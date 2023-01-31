عائلة الأسيرة ياسمين شعبان تطالب بمتابعة أوضاعها بعد عزلها

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:40 م
31 يناير 2023
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طالبت عائلة الأسيرة ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان شعبان (40 عاماً) من بلدة الجلمة جنوب جنين بالضفة المحتلة، اليوم الثلاثاء 31/1/2023، الصليب الأحمر ومؤسسات الأسرى وحقوق الانسان، التحرك الفوري والسريع لمتابعة أوضاعها ، بعدما للقمع والعزل في سجن " الدامون ".

وعبرّت عائلة شعبان التي ما زالت موقوفوة منذ عتقالها في 1-2-2022 ، عن قلقها الشديد على حياة كريمتها التي عزلتها ادارة السجن عن باقي الأسيرات، ولا يزال مصيرها مجهولاً، محملة ادارة السجون كامل المسؤولية عن حياتها.

يذكر أن ياسمين، تعرضت للاعتقال الأول بتاريخ 3/11/2014 ، وقضت محكوميتها البالغة خمس سنوات، وأفرج عنها في عام 2019، علماً بأنها متزوجة وأم لأربعة أبناء.

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