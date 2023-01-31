اضبط تردد قناة زي الوان Zee Alwan الجديد 2023 على النايل سات- أخر تحديث

تردد قناة زي الوان Zee Alwan الجديد 2023 على النايل سات ، ويقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه السطور أخر تحديث عن تردد قناة زي ألوان التي تعرض في برامجها المميزة احدث المسلسلات الهندية التي يتابعها الملايين من الأشخاص في العالم لا سيما في المنطقة العربية ، وفي العام الماضي نشرنا في مقالات عدة اشاراته وخطوات ضبطته واليوم نجددها حتى يتمكن كل مهتم من مشاهدتها علما أننا رصدنا في الساعات الأيام الماضية ارتفاع في عمليات البحث الالكترونية على جوجل بخصوص هذا الفضائية .

ونشير لكم في هذه الفقرة التي تأتي ضمن عملية شرح خطوات ضبط تردد قناة زي ألوان Zee Alwanالجديد 2023 وهي نعد قناة ترفيهية مجانية تبث على مدار الساعة وتعرض مجموعة متنوعة من أفضل وأضخم المسلسلات و البرامج الهندية الحصرية والتركية والعالمية مدبلجة للعربية ، وعن باقي التفاصيل يترتب على جميع المشاهدين أينما كانوا في القراءة للوصول إلى أخر سطر .

تردد قناة زي الوان Zee Alwan 2023 على النايل سات

وبعد المقدمة على الفور وضعنا لكم تردد قناة زي الوان Zee Alwan 2023 على النايل سات وهي على النحو التالي:

القمر الصناعي تردد القناة الاستقطاب معدل الترميز جودة القناة اسم القناة نايل سات 11939 أفقي ويرمز له ب H 27500 HD Zee Alwan

تردد قناة زي ألوان على جيمع الاقمار

خطوات ضبط تردد قناة زي ألوان الجديد

ولقد وضعنا لكم ابرز خطوات ضبط تردد قناة زي ألوان الجديد ، ويترتب على الجميع متابعتها كاملة كما جاءت وهي التالي: أولا: وفي الخطوة الأولى قم باستخدام جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر القائمة، وبعد ذلك ستظهر قائمة بالخيارات أو "خيارات" باللغة الإنجليزية لاختبار التثبيت.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية من عملية ضبط التردد ، قم بتحديد تثبيت، وإلا ستجد “التثبيت” باللغة الإنجليزية، وبعدها قم بتحديد القمر الصناعي وهو نايل سات Nilesat.

ثالثا: ونواصل معكم تقديم كافة التفاصيل فيما يتعلق بخطوات ضبط التردد وفي الخطوة الثالثة، قم بكتابة تردد قناة زي ألوان المعروض أعلاه ، وبعدها حدد الاستقطاب، وهو أفقي، لاحظ معدل ترميز القناة 27500.

رابعاً: وفي الخطوة الأخيرة قم بالضغط على OK، وانتظر قليلاً حتى تعثر على القناة، ثم اضغط على حفظ.

برامج ومسلسلات قناة زي ألوان 2023

أولا: مسلسل أحلام بسيطة .

ثانيا: مسلسل ملكة جانسي .

ثالثا: مسلسل نضال إمرآة .

رابعا: مسلسل قصر سوارنا .

خامسا: مسلسل سحر الأسمر .

سادسا: برنامج بوليوود 100% .

سابعا: برنامج أسرار الجمال .

ثامنا: برنامج أصول الحركة .

تاسعا: برنامج لا للروتين .

عاشرا: مسلسل مكانك في القلب .

الحادية عشرة: مسلسل أحلام مراهقين .

الثانية عشرة: مسلسل المحقق راغاف .

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع تردد قناة زي الوان Zee Alwan الجديد 2023 على النايل سات نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .