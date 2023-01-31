موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 2 فبراير 2023 لاستلام 100 دولار

موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 2 فبراير 2023 لاستلام المئة دولار من مراكز التوزيع الموزعة في جميع المحال التجارية المخصصة لذلك ويبلغ عددها قرابة الـ 300 ألف ، ومع الإعلان عن وصول السفير محمد العمادي إلى قطاع غزة بدأ المنتفعون في البحث الالكتروني على جوجل الشهير من أجل الوصول إلى إجابة متى موعد صرف المنحة الجديدة ، وهذا الامر كالعادة دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الحديثة بخصوص هذا الموضوع الهام .

وفي الفقرة الثانية من موضعنا حول موعد صرف المنحة القطرية الجديدة عن شهر 2 فبراير 2023 نشير إلى أننا قمنا وفي مقالات أخرى في وضع جميع الروابط التي يمكن من خلالها التعرف على أسماء المستفيدين بمجرد وضع رقم الهوية وتاريخ الميلاد ، وعن باقي التفاصيل الجديدة فهي على النحو التالي :

موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 2 فبراير 2023

وحتى الان اليوم الاثنين 31/1/2023 لم يتم التعرف على موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 2 فبراير 2023 وفي حال قامت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة أعلن عن الموعد نقوم في وضعه بمقالة أخرى ، حيث من المتوقع ان يكون خلال الأيام المقبلة القليلة.

وتصرف الدوحة، المنحة القطرية التي يستفيد منها قرابة 100 الف مستفيد معظمهم من الأسر الفقيرة والتي عانت من ويلات الحصار ، دعما للأسر الفلسطينية الشقيقة في قطاع غزة ، لإنقاذهم قدر المستطاع من مستنقع الوحل .

صرف المنحة القطرية عن شهر 2

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، قد أفادت بأن المنحة القطرية 100 دولار ستعود لكل شخص كان اسمه مدرج ضمن كشوفات المنحة، ولم يعد يستفيد من تصريح العمل في الداخل المحتل.

وقالت: "لا يوجد إضافة أسماء جديدة على كشوفات المنحة القطرية، ولا معلومات عن لدينا عن تجديد المنحة القطرية لعام 2023، اللجنة القطرية هي الجهة المخولة في الحديث عن تجديد المنحة القطرية".

وفي نهاية المقالة التي حرص فيها فريق الموقع على شرح تفاصيل موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار الجديد عن شهر 2 فبراير 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .