7+ طريقة عمل أكلات ووجبات رمضانية سهلة ولذيذة في المطبخ

طريقة عمل أكلات رمضانية سهلة ولذيذة ، ومع اقتراب العد التنازلي للبدء في أول أيام شهر رمضان قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة التي من خلالها تتعرفون على ابرز خطوات تحضير وجبات رمضان حيث يمكن لجميع ستات البيوت من اعدادها في المطابخ وهي سهلة العمل ، وتجري العادة ان الملايين من الأشخاص في الوطن العربي يريدون قبل هذا الشهر في التعرف على ابرز الأطعمة التي يمكن اعدادها في هذا الشهر الفضيل .

ونذكر كل زائر لهذه المقالة التي تتمحور حول طريقة عمل أكلات رمضانية سهلة ولذيذة إلى أن فريق الموقع يخصص يوميا العديد من المقالات التي من خلالها نضع فيها معظم المواضيع التي تتحدث عن رمضان من المواعيد والأمساكات وغيرها وكل ما عليكم الان هو المتابعة .

طريقة عمل أكلات رمضانية سهلة ولذيذة

أولا: خطوات عمل بطاطس محشوة باللحم المفروم

ويمكن لكم التعرف على المقادير الخاصة بعمل بطاطس محشوة باللحم المفروم وهي على النحو التالي:

أولا: ملعقة صغيرة (5 جرام) زبدة، في درجة حرارة الغرفة.

ثانيا: ½ ملعقة صغيرة (2.5 جرام) البهارات السبعة.

ثالثا: ½ ملعقة صغيرة (2.5 جرام) كبابة صينية. ملح وفلفل أسود

رابعا: ¾ كيلو (750 جرام) بطاطس صغيرة الحجم.

خامسا: ½ كيلو (500 جرام) طماطم مقشرة ومفرومة ناعمًا.

سادسا: ½ كيلو (500 جرام) لحم مفروم. بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا.

سابعا: 4 فصوص ثوم مفرومة.

ثامنا: ¼ كوب (50 جرام) بقدونس طازج مفروم.

تاسعا: 3 ملاعق كبيرة (45 ملليلتر) زيت.

عاشرا: ملعقة كبيرة (12.5 جرام) صلصة طماطم.

طريقة عمل بطاطس محشوة باللحم المفروم

أولا: وفي الخطوة الأولى من عملية اعداد وجبة بطاطس محشوة باللحم المفروم ، حيث يترتب عليكم وضع اللحم والبصل ونصف كمية الثوم، وقلبي جيدًا على نار متوسطة.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية ، وبعد الانتهاء من السابق قم بإضافة الملح والفلفل الأسود والبهارات والكبابة، وقلبي حتى يتغير لون اللحم.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة ، يترتب عليكم ترك اللحم على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى ينضج اللحم وتجف السوائل مع التقليب من فترة لأخرى، ثم بعد ذلك قم بتقشير البطاطس واحفريها من الداخل، حتى يُصبح سمكها رفيعًا.

رابعا: وفي الخطوة الرابعة ، يترتب على المعد وضع الزبد وملعقة كبيرة من الزيت واتركيهما حتى يذوب الزبد.

خامسا: ونواصل معكم تقديم الخطوات ، حيث جاء الخطوة الخامسة التالي ، يترتب عليكم اضافة باقي الثوم وقلبي لمدة دقيقة، ثم أضيفي الصلصة والطماطم والملح والفلفل الأسود، وقلبي، ثم اتركي الخليط حتى يغلي.

غطي القدر واتركي الصلصة على نار هادئة جدًّا لمدة 20 دقيقة.

سادسا: وفي الخطوة السادسة ، قم بتسخين الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية، وبعدها قم بتسخين باقي الزيت، ثم شوحي البطاطس، حتى تُصبح ذهبية اللون من الخارج.

سابعا: وفي الخطوة السابعة ، قومي بحشي البطاطس باللحم، ثم رصيها في صينية بايركس، صبي الصلصة فوقها، ثم غطيها بالفويل.

ثامنا: وبعد ذلك ، قم بوضع الصينية في الفرن لمدة 35 دقيقة.

تاسعا: ولقد وصلنا إلى أخر خطوة ، قم بإزالة الفويل، ثم ضعيها في الفرن مرةً أخرى لمدة 10 دقائق، وبعدها قدم البطاطس المحشوة باللحم مع الأرز على سفرة إفطاركِ في رمضان.

طريقة عمل وجبات رمضان

ثانيا: إليك طريقة عمل قطايف بالدجاج والشيدر

أولا: ½ كيلو (500 جرام) قطايف.

ثانيا: ½ كيلو (500 جرام) صدور دجاج.

ثالثا: كوب (200 جرام) جبن شيدر مبشور.

رابعا: بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا.

خامسا:2 فص ثوم مهروس.

سادسا: 3 ملاعق كبيرة (37.5 جرام) بقدونس طازج مقطع.

سابعا: ملح وفلفل أسود.

ثامنا: 2 ملعقة كبيرة (30 ملليلتر) زيت.

تاسعا: ½ ملعقة صغيرة (2.5 جرام) سماق.

عاشرا: ½ ملعقة صغيرة (2.5 جرام) ريحان مجفف مطحون.

الحادية عشر: ½ ملعقة صغيرة (2.5 جرام) بابريكا.

خطوات عمل قطايف بالدجاج والشيدر

أولا: وفي الخطوة الأولى من عملية اعداد قطايف بالدجاج والشيدر ، قم بتقطع صدور الدجاج إلى مكعبات صغيرة جدًّا، أو افرميها، على نار متوسطة، سخني الزيت.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية ، يترتب عليكم اضافة الدجاج والملح والفلفل الأسود، وقلبيه حتى يتغير لونه.

ثالثا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة ، قم بإضافة البصل والثوم، وقلبي لمدة 3 – 4 دقائق، ثم أضيفي الريحان والسماق والبابريكا، وقلبي جيدًا.

رابعا: وفي الخطوة الرابعة ، قم بتغطية القدر، واتركيه على نار هادئة جدًّا لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الدجاج وتجف السوائل، مع التقليب من فترة لأخرى.

خامسا: وفي الخطوة الخامسة من اعداد هذه الوجبة ، قم بإضافة البقدونس، وقلبي جيدًا، ثم ارفعيه عن النار، واتركيه جانبًا.

سادسا: وفي الخطوة السادسة ، قم بوضع ملعقة صغيرة من الحشو في منتصف كل قطعة قطايف، ثم أضيفي ملعقة من الشيدر فوق الحشو.

ونواصل معكم تقديم التفاصيل فيما يتعلق في اعداد هذه الوجبة اللذيذة ، سابعا : قم بإغلاق طرفي القطايف حتى تُصبح على شكل نصف دائرة.

ثامنا: وفي الفقرة الأخيرة من اعداد هذه الوجبة ، يترتب عليك قلي القطايف في زيت غزير، حتى تُصبح ذهبية اللون، ثم قدميها ساخنة على سفرتكِ في رمضان.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول طريقة عمل أكلات رمضانية سهلة ولذيذة نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .