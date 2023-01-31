يبحث الجمهور الكريم في العالم عبر الانترنت عن طريقة استعمال موقع تشات جي بي تي Chatgpt للذكاء الاصطناعي 2023 ، ولقد تزايدت نسبة مستخدمين هذا الموقع في أكثر من مئة بلد في العالم ونتيجة إلى هذا الاهتمام مع ارتفاع عمليات البحث الالكترونية يقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل التي من خلالها تتحدث كيفية استخدام موقع Chatgpt كما ارفقنا في اسفل المقالة ابرز مميزات وعيوب هذا الموقع ويمكن لكم قراءة السطور بكل اريحية تامة ، كما وتشاهدون مقطع فيديو ارفقناه ويشرح من خلاله مختص تقني عن هذا الموضوع وهو :

كيفية استخدام موقع Chatgpt للذكاء الاصطناعي 2023

وعن الإجابة عن هذا الموضوع فقد وضعنا لكم في هذه الفقرة وهي التالي: وعبر موقع تشات جي بي تي حيث يطلب أي شيء من خلال الدردشة ويربكك وما تريد معرفته.

كما ويشترط خلال استخدام موقع Chatgpt للذكاء الاصطناعي 2023 أن تكون فترة المعلومات قبل عام 2021 لأن معلومات هذا الموقع محدودة. عام 2021 ، كما ونستكمل معكم باقي التفاصيل.

استعمال موقع Chatgpt

ابرز مميزات موقع Chatgpt وهي التالي: أولا: الإجابة عن الأسئلة، ثانيا: إنشاء النصوص (مثل كتابة المقالات أو المقالات أو القصص)، ثالثا: تلخيص النصوص، رابعا: الترجمة، خامسا: كتابة الشعر أو تأليف الأغاني، سادسا: الدردشة أو إجراء محادثة، سابعا: المساعدة في كتابة الأكواد .

كما ونشير لكم إلى أن موقع تشات جي بي تي الذي تم طرحه في نوفمبر الماضي، القدرة الفائقة والفورية على شرح مفاهيم معقدة بكلمات بسيطة وبإنتاج محتوى من الألف إلى لياء بلا اقتباس مباشر من مصادر أخرى .

رابط تحميل موقع Chatgpt

ووصل عدد مستخدمي موقع Chatgpt ما يقارب المليون خلال خمسة أيام فقط ، ويمكن لكم تحميل موقع تشات جي بي تي وهو الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــــــــــــــا .

عيوب موقع Chatgpt

أولا: وفي العيب الأول، رصد أخطاء عند صياغة جمل بالعربية في بعض الأحيان.

ثانيا: وفي العيب الثاني، عند الترجمة من الإنجليزية إلى العربية تكون النتيجة مدهشة .

ثالثا: وفي العيب الثالث، بعض المستخدمين اشتكوا من دقته في البحث وخلل في بعض الحسابات الرقمية .

رابعا: وفي العيب الرابع، أحيانا يعطي إجابات خاطئة أو تعليمات ضارة أو محتوى متحيزا.

مميزات موقع Chatgpt

أولا: الميزة الأولى ، تبسيط العمليات التشغيلية وتعزيزها من خلال الأتمتة.

ثانيا: الميزة الثانية، تقديم خدمات ما بعد البيع عند شراء العملاء للمنتجات.

ثالثا: الميزة الثالثة ، ترجمة النصوص من لغة إلى أخرى.

رابعا: الميزة الرابعة ، البحث.

خامسا: الميزة الخامسة، تسهيل عملية رحلة العميل.

سادسا: الميزة السادسة، توليد أفكار جديدة.

سابعا: الميزة السابعة، كتابة الأكواد البرمجية.

ثامنا: الميزة الثامنة، أتمتة أجزاء من عملية البيع.

وفي نهاية المقالة التي حرص فريق الموقع حول كيفية استخدام موقع Chatgpt للذكاء الاصطناعي 2023 وضع نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .