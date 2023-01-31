كيفية استخدام موقع Chatgpt للذكاء الاصطناعي 2023 ، ويبحث الملايين من مستخدمي الانترنت حول العالم في هذا التوقيت بعد ان اشتهر هذا الموقع المنافس لغوغل الذي يستخدمه اكثر من مليار ونصف شخص حيث قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل التي توصلكم بصورة مباشرة إلى ابرز الخطوات التي من خلالها تمكنكم من استعمال الذكاء الاصطناعي Chatgpt علما ان معظم المواقع الإخبارية في العالم بدأت في الحديث عنه وسط اقبال كبير .

هذه المقالة التي تحدث بها الفريق حول كيفية استخدام موقع Chatgpt للذكاء الاصطناعي 2023 ضمن سلسلة مقالات عدة يعكف الفريق على نشرها ونضع فيها مجمل المواضيع ذات الاهتمام الكبير عند الجمهور العربي كما هو الحال من هذه الفكرة التقنية الجديدة وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:

كيفية استخدام موقع Chatgpt للذكاء الاصطناعي 2023

وعن الإجابة عن هذا الموضوع فقد وضعنا لكم في هذه الفقرة وهي التالي: وعبر موقع تشات جي بي تي حيث يطلب أي شيء من خلال الدردشة ويربكك وما تريد معرفته.

كما ويشترط خلال استخدام موقع Chatgpt للذكاء الاصطناعي 2023 أن تكون فترة المعلومات قبل عام 2021 لأن معلومات هذا الموقع محدودة. عام 2021 ، كما ونستكمل معكم باقي التفاصيل.

استعمال موقع Chatgpt

ابرز مميزات موقع Chatgpt وهي التالي: أولا: الإجابة عن الأسئلة، ثانيا: إنشاء النصوص (مثل كتابة المقالات أو المقالات أو القصص)، ثالثا: تلخيص النصوص، رابعا: الترجمة، خامسا: كتابة الشعر أو تأليف الأغاني، سادسا: الدردشة أو إجراء محادثة، سابعا: المساعدة في كتابة الأكواد .

كما ونشير لكم إلى أن موقع تشات جي بي تي الذي تم طرحه في نوفمبر الماضي، القدرة الفائقة والفورية على شرح مفاهيم معقدة بكلمات بسيطة وبإنتاج محتوى من الألف إلى لياء بلا اقتباس مباشر من مصادر أخرى .

رابط تحميل موقع Chatgpt

ووصل عدد مستخدمي موقع Chatgpt ما يقارب المليون خلال خمسة أيام فقط ، ويمكن لكم تحميل موقع تشات جي بي تي وهو الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــــــــــــــا .

عيوب موقع Chatgpt

أولا: وفي العيب الأول، رصد أخطاء عند صياغة جمل بالعربية في بعض الأحيان.

ثانيا: وفي العيب الثاني، عند الترجمة من الإنجليزية إلى العربية تكون النتيجة مدهشة .

ثالثا: وفي العيب الثالث، بعض المستخدمين اشتكوا من دقته في البحث وخلل في بعض الحسابات الرقمية .

رابعا: وفي العيب الرابع، أحيانا يعطي إجابات خاطئة أو تعليمات ضارة أو محتوى متحيزا.

مميزات موقع Chatgpt

أولا: الميزة الأولى ، تبسيط العمليات التشغيلية وتعزيزها من خلال الأتمتة.

ثانيا: الميزة الثانية، تقديم خدمات ما بعد البيع عند شراء العملاء للمنتجات.

ثالثا: الميزة الثالثة ، ترجمة النصوص من لغة إلى أخرى.

رابعا: الميزة الرابعة ، البحث.

خامسا: الميزة الخامسة، تسهيل عملية رحلة العميل.

سادسا: الميزة السادسة، توليد أفكار جديدة.

سابعا: الميزة السابعة، كتابة الأكواد البرمجية.

ثامنا: الميزة الثامنة، أتمتة أجزاء من عملية البيع.

وفي نهاية المقالة التي حرص فريق الموقع حول كيفية استخدام موقع Chatgpt للذكاء الاصطناعي 2023 وضع نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .