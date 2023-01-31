موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد أن تأجل لقاء برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، بسبب مشاركة ريال مدريد في كأس العالم للأندية بصفته بطل دوري أبطال أوروبا موسم 2022، بات يبحث جمهور وأنصار كرة القدم لاسيما الكلاسيكو عن الموعد الجديد لمباراة برشلونة وريال مدريد وفي كلاسيكو نصف نهائي كأس الملك، حيث سنضيف في هذه المقالة توقيت مباراة كلاسيكو نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023 بين ريال مدريد وبرشلونة.

موعد مباراة كلاسيكو نصف نهائي كأس الملك بين برشلونة وريال مدريد

موعد مباراة كلاسيكو نصف نهائي كأس الملك بين برشلونة وريال مدريد، أسفرت قرعة نصف نهائي كأس الملك 2023 عن كلاسيكو، جديد بين ريال مدريد وبرشلونة، إذ إن مباراة الكلاسيكو الماضي انتهت لصالح برشلونة بثلاثية لهدف أدت إلى تتويج البرسا بكأس السوبر الاسباني 2022-2023، إذ إن عنوان هذه المباراة سيكون إما تعزيز الفوز أو الانتقام للهزيمة، إذ إن الـ 180 دقيقة القادمات ستشهدن معركة كروية كبيرة بين الغريمين التقليديين، ومن هذا المنطلق يرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث يُقام الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث سيكون لقاء الذهاب في 8 فبراير على ملعب السنتياغو بيرنابيو الخاص بريال مدريد، بينما تقام مباراة الاياب في تاريخ 1 مارس على ملعب الكامب نو.

معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، يبحث جمهور ريال مدريد وبرشلونة عن المعلق الرياضي لمباراة كلاسيكو نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو، إذ إن القنوات الناقلة للمباراة تقدم معلق رياضي شهير للتعليق عليها، مثل رؤوف خليف أو حفظ الدراجي أو عصام الشوالي، لكن حتى الآن لم يتم تحديد المعلق الرياضي على كلاسيكو نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الاسباني 2022-2023، بينما ريال مدريد يحل خامساً بفارق خمس نقاط كاملة، بسبب تعثره الأخير أمام نظيره سوسيداد في الليغا، حيث يرغب أبناء المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في خوض مباراة قوية تعيد لهم الثقة المفقودة ويتأهلون إلى نهائي كأس الملك لمقابلة المتأهل من بلباو وأوساسونا، ومن هذا المنطلق نرفق لكم، القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث من المقرر أن ينقل المباراة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية.