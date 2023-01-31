نقل الأسير مشير الشحاتيت من سجن "عوفر" إلى عزل سجن "الرملة"

نقلت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء 31-1-2023، الأسير مشير الشحاتيت من سجن "عوفر" إلى عزل سجن "الرملة".

وقالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى: "إن ما يسمى بـ"مصلحة السجون" نقلت الأسير مشير عبد القادر الشحاتيت، من محافظة الخليل، من سجن "عوفر" إلى عزل سجن "الرملة"، وهو بوضع صحي سيء".

جدير ذكره أنه قرر الأسرى داخل سجون الاحتلال اليوم الثلاثاء 31/1/2023 بإغلاق كافة الأقسام ورفضهم المشاركة في الفحص الأمني كخطوة احتجاجية أولية على ما يحدث بحق الأسيرات، وخاصة بعد أن أعلنت الأسيرات في سجن الدامون أعلن التمرد وأحرقن الغرف، في حين أقدمت إدارة سجن الدامون على رش الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل على قسم الأسيرات، بالإضافة إلى اعتداء عليهن بالضرب.