عضو مكتب سياسي للشعبية : زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى فلسطين غير مرحب بها

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة ومسؤولها في فلسطين د. لؤي القريوتي أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى فلسطين تأتي في إطار مواصلة أمريكا لدعمها السياسي والعسكري للاحتلال الصهيوني، وهي شريك الاحتلال في عدوانه على شعبنا وأمتنا، وعليه فإن هذه الزيارة غير مرحب بها ونرفض ما ينتج عنها.

وقال إن هذه الزيارة التي تأتي بعد العمليات البطولية في القدس المحتلة، تؤكد مجدداً دوافع أمريكا، في المسارعة لحماية العدو الصهيوني وتعزيز أمنه على حساب حقوق شعبنا الذي ترتكب بحقه أبشع المجازر كل يوم أمام أعين العالم.

وشدد على أن شعبنا مستمر في مقاومته للاحتلال بكل الوسائل والطرق الممكنة وفي مقدمتها الكفاح المسلح، وما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق شعبنا، سيزيدنا تمسكا بالحقوق والثوابت وإصرارا على مواصلة النضال والكفاح والجهاد حتى تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس مطهرة من كل مستوطن ومحتل.

ودعا السلطة الفلسطينية إلى عدم الخضوع للإملاءات الأمريكية، حول إعادة التنسيق الأمني، والاستمرار في العمل النضالي باعتباره الخيار الأوحد لشعبنا الفلسطيني للتخلص من هذا الاحتلال العنصري.