وزارة الأسرى: الاعتداء على الأسيرات له تداعيات خطيرة جدا والحركة الأسيرة تستعد للرد

أكدت وزارة الأسرى بغزة اليوم الثلاثاء 31/1/2023 أن الاعتداء على الأسيرات له تداعيات خطيرة جدا، والحركة الأسيرة في كافة السجون تستعد للرد على هذا السلوك الهمجي بحق الأسيرات.

وبينت وزارة الأسرى أن الأسيرات تعرضن لاعتداء وحشي وحالة قمع غير مسبوقة، بالغاز المسيل للدموع والكلاب البوليسية.

وأعلنت هيئة الأسرى أن الأسيرات في سجن الدامون أعلن التمرد اليوم الثلاثاء 31/1/2023 وأحرقن الغرف ، في حين أقدمت إدارة سجن الدامون على رش الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل على قسم الأسيرات، بالإضافة إلى اعتداء عليهن بالضرب .