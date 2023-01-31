الشقاقي: نحمل الاحتلال مسؤولية ما يجرى بقسم الأسيرات وندعو لتشكيل حالة إسناد

حمل الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس أ. محمد الشقاقي، اليوم الثلاثاء 31-1-2023، الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عما جرى في قسم الأسيرات في سجن "الدامون" من تفتيش واعتداء وانتهاك للخصوصية.

وقال الشقاقي في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تعقيبًا على الاعتداء على الأسيرات إدارة سجون الاحتلال الصهيونية: "جريمة الاعتداء على الأسيرة المجاهدة ياسمين شعبان واقتيادها للتحقيق في منتصف الليل سلوك إجرامي ممنهج ومتعمد ويأتي ضمن سلسة الممارسات التي فرضها المجرم بن غفير للتضييق على الأسرى والأسيرات".

ودعا كل مكونات شعبنا الفلسطيني إلى تشكيل حالة دعم وإسناد فاعلة وقوية لمساندة أسرانا الأبطال في سجون العدو، ومواصلة الطريق النضالي بكل الأدوات للضغط على الاحتلال وإجباره على إنهاء هذه المعاناة.

وطالب الشقاقي المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي بمغادرة مربع الصمت، والوقوف عند مسؤولياتهم تجاه الممارسات المستمرة بحق الأسرى الأبطال.

وإليكم نص التصريح:

صريح صحفي صادر عن الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس أ. محمد الشقاقي؛ تعقيبًا على الاعتداء على الأسيرات

▪️نحمل إدارة سجون الاحتلال الصهيونية المسئولية الكاملة عما جرى في قسم الأسيرات من تفتيش واعتداء وانتهاك للخصوصية.

▪️جريمة الاعتداء على الأسيرة المجاهدة ياسمين شعبان واقتيادها للتحقيق في منتصف الليل سلوك إجرامي ممنهج ومتعمد ويأتي ضمن سلسة الممارسات التي فرضها المجرم بن غفير للتضييق على الأسرى والأسيرات.

▪️ندعو كل مكونات شعبنا الفلسطيني إلى تشكيل حالة دعم وإسناد فاعلة وقوية لمساندة أسرانا الأبطال في سجون العدو، ومواصلة الطريق النضالي بكل الأدوات للضغط على الاحتلال وإجباره على إنهاء هذه المعاناة.

▪️ نطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي بمغادرة مربع الصمت، والوقوف عند مسؤولياتهم تجاه الممارسات المستمرة بحق أسرانا الأبطال، والعمل على محاسبة قادة الكيان على جرائمهم بحق الأسرى والأسيرات.

الدائرة الإعلامية

31/01/2023م