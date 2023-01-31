توتر كبير في السجون ..الأسيرات يعلن التمرد ويحرقن الغرف وإدارة السجون تعتدي عليهن بالضرب

أعلنت هيئة الأسرى أن الاسيرات في سجن الدامون أعلن التمرد اليوم الثلاثاء 31/1/2023 وأحرقن الغرف ، في حين أقدمت ادارة سجن الدامون على رش الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل على قسم الأسيرات، بالإضافة الى اعتداء عليهن بالضرب .

وقالت هيئة الاسرى ان حالة توتر تسود كافة السجون ، وسط توقعات ان تكون هناك خطوات تصعيدية في كل السجون للرد على ما يحدث عند الاسيرات.

وأوضحت هيئة الأسرى ان ادارة سجن عوفر أغلقت كافة اقسام السجن، بعد إرجاع الأسرى وجبة الافطار، ومطالبتهم بإجراء اتصال هاتفي مع الاسيرات للوقوف على تفاصيل الاوضاع عندهن، حيث تم ابلاغ ادارة السجن بأن الأسيرات خط أحمر ولن نسمح بالمساس بهن.

وكانت إدارة سجن الدامون عزلت ممثلة الأسيرات ياسمين شعبان بعد الاعتداء عليها.

وقالت هيئة الأسرى إن حالة من التوتر الشديد تسيطر على سجون الدامون بعد أن حولت قوات الاحتلال غرف الأسيرات لزنازين بعد سحب الأدوات الكهربائية وكل المقتنيات وفرضت عقوبات قاسية على الأسيرات".

مواصلة الإضراب لليوم الثاني

ومن جهة اخرى ويواصل نحو 120 أسيرا في سجن النقب، ولليوم الثاني على التوالي، إضرابهم عن الطعام؛ احتجاجا على الإجراءات العقابية والتعسفية التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال بحقهم.

ولليوم الرابع على التوالي، يسود التوتر سجن النقب، بعد فرض إدارة السجون عقوبات قاسية على الأسرى في قسمي 26 و27، بقطع التيار الكهربائي والمياه الساخنة، ووقف إدخال الطعام للأسرى.

وبينت مصادر صحفية بأن جلسة الحوار التي عقدت أمس في سجن النقب بين الأسرى ومصلحة السجون قد فشلت.

التوتر في السجون يأتي بعد ان شهدت السجون السبت الماضي، عمليات اقتحام لعدة أقسام وامتدت لفرض عقوبات على عشرات الأسرى، في عدة سجون وكان من بينها سجن النقب.

وكانت وحدة القمع "المتسادا" اقتحمت قسم 8 الخيام، في سجن النقب الصحراوي، وسادت فيه حالة من التوتر الشديد.

واقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة السجون السبت، كلا من سجن "مجدو وعوفر والنقب"، ونقلت عشرات الأسرى للعزل الانفرادي.