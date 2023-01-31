معاريف: استمرار إعلان حالة التأهب الأمني ​​وعشرات الإنذارات الساخنة عن عمليات فدائية

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلية" إعلان حالة التأهب القصوى في الضفة المحتلة والقدس ، في أعقاب توالي وصول عشرات الإنذارات الساخنة بتنفيذ عمليات فدائية .

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، أعلن السبت الماضي بتعزيز القوات العسكرية في الضفة الغربية والقدس والتأهب للتصعيد.

وشدد هاليفي على زيادة اليقظة ورفع حالة التأهب وزيادة القوات على طول خط التماس بين الضفة الغربية والداخل المحتل .

ويشار إلى أن قوات الاحتلال وبعد عملية خيري علقم والتي أدت لمقتل 8 إسرائيليين وإصابة 10 آخرين في القدس ، والتي جاءت رداً على الجريمة التي اقترفها الاحتلال في جنين وأدت لاستشهاد 10 شبان في عملية اغتيال جبانة ن تتواصل الاتصالات والإنذارات الساخنة لتنفيذ عمليات فدائية .