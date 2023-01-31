الطقس: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة وتساقط للأمطار على مختلف المناطق

توقعت درائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 2023-01-31، أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو بارداُ الى شديد البرودة ، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70كم/ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا الى غائم باردا وعاصفا ،وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا .

الأربعاء: 2023-02-01

يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو بارداُ الى شديد البرودة وعاصفا، وتسقط بمشيئة الله الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا خاصة فوق المناطق الشمالية نهارا وتمدد في ساعات المساء لتصل الى المناطق الوسطى والجنوبية والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80كم/ساعة والبحر مائجا .