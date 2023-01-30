سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء، فقدت الليرة السورية منذ عام 2011 نحو 99.3% من قيمتها عندما كان الدولار الأمريكي الواحد يساوي 49 ليرة سورية، لهذا تعيش الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأخرى حالة من عدم الاستقرار بل مزيداً من الهبوط، الأمر الذي جعل منها محط بحث يومي من قبل السوريين وتجار العملة السورية وغيرها من أصحاب المشاريع التجارية سواء من السوريين أو رجال الاعمال العربية، لهذا سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 31/1/2023م.

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء

ويعاني معظم السوريين اليوم من كونهم تحت خط الفقر، وفق بيانات أصدرتها الأمم المتحدة، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار السلع الأساسية صعودا في أنحاء البلاد خلال العام الأخير، وأكد برنامج الأغذية العالمي أن الجوع قد وصل إلى أعلى مستوياته في سوريا منذ بداية الأحداث عام 2011.

وبين برنامج الأغذية العالمي أن 12 مليون شخص في سوريا يواجهون انعدام الأمن الغذائي، كما يواجه 2.9 مليون آخرون خطر الانزلاق إلى الجوع، مما يعني أن 70% من السكان قد لا يتمكنون قريباً من توفير الطعام لأسرهم.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

وتماشياً مع عمليات البحث الكثيرة عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 31/1/2023م، فقد جاء بعد رصد ومطالعة من قبل فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في سوريا

شراء: 6740 ليرة- مقابل 1$

للبيع : 6810 -مقابل 1$

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

كما جاء سعر صرف اليورو اليوم في سوريا الثلاثاء 31/1/2023 على النحو التالي:

شراء: 7342-1 €

بيع: 7424-1 €

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سعر الدولار اليوم في سوريا لحظة بلحظة فيسبوك

ونظراً لعمليات البحث التي تجرى على سعر صرف الدولار والليرة السورية اليوم الثلاثاء 31/1/2023م، سنضع لكم في فريق العمل بعد بحث ومطالعة ومتابعة مقطع فيديو يجيب لكم على كافة تساؤلاتكم عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء31/1/2023م.