إقالة مدرب فالنسيا الإيطالي جاتوزو بسب سوء النتائج

أعلن نادي فالنسيا الإسباني، مساء اليوم الإثنين30/1/2023م، رحيل المدير الفني الإيطالي جينارو جاتوزو، بشكل رسمي، بسبب سوء النتائج.

وقال النادي الإسباني في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي:" إنه قد تم اتخاذ قرارًا بالاتفاق المتبادل بإنهاء العلاقة التعاقدية التي جمعت المدرب الإيطالي مع نادي فالنسيا، ويريد النادي أن يشكر المدرب على التزامه وعمله في هذه الأشهر مع الفريق الأول متمنياً له كل التوفيق في مستقبله".

وفي نفس السياق، بينت وسائل إعلام رياضية اسبانية، أن سبب رحيل جاتوزو عن فالنسيا جاء بسبب النتائج الأخيرة للفريق حيث ودع كأس إسبانيا أمام أتلتيك بيلباو، ثم خسر ضد بلد الوليد في الليجا.

يشار إلى أن فريق فالنسيا يحتل المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، وتنتظره مواجهة صعبة أمام ريال مدريد بعد 3 أيام.